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Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde sentetik hap da bulundu: Arkadaşım başım çok ağrıdığı için verdi

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Ev hapsiyle serbest bırakılan AKP büro elemanı Kürşat Ayvatoğlu’nun ve arkadaşlarının uyuşturucu bulmak için whatsapp grubu kurduğu. Kürşat Ayvatoğlu'nun evindeki aramada sentetik hap da belirlendi.
Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde sentetik hap da bulundu: Arkadaşım başım çok ağrıdığı için verdi

Ev hapsiyle serbest bırakılan AKP büro elemanı Kürşat Ayvatoğlu’nun ve arkadaşlarının uyuşturucu bulmak için whatsapp grubu kurduğu. Kürşat Ayvatoğlu'nun evindeki aramada sentetik hap da belirlendi. Kullandığı uyuşturucu için "Kokain değil pudra şekeri" diyen Ayvatoğlu'nun sentetik haplar için de "Yağız isimli arkadaşım başım ağrıdığı için verdi. Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. 

Sözcü gazetesinin haberine göre, ev hapsi kararıyla serbest bırakılan AKP eski personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasında Ayvatoğlu'nun cep telefonunun incelenmesinden elde edilen bilgilere yer verildi.

Ayvatoğlu eskort buldu

Belgelere göre, Ayvatoğlu ve arkadaşları, "Uyuşturucu madde temin etmek" amacıyla kendi aralarında "Artık Melih Kürşat" adlı whatsapp grubu kurdu. Grupta Ayvatoğlu ile Yağız, Ufuk ve Melih isimli arkadaşlarının yer aldığı belirlendi.

Yağız M. ifadesinde, "Grupta uyuşturucu temini ve uyuşturucu içerikli fotoğraflar paylaşıldı" dedi. Yağız M. ayrıca Ayvatoğlu aracılığıyla uyuşturucu ve eskort kadın temin ettiğini de anlattı.

Görüntülerde yer alan Dolunay O. ise "25 Mart Kürşat serbest bırakıldığında evine gittim. Benim de alınmam durumunda düzgün ifade vermemi istedi. Bu sırada polisler geldi" dedi.

Sentetik hapları başı ağrıdığı için almış!

Çektiği kokain için "Kokain değil pudra şekeri" diyen ve sosyal medyada günlerce konuşulan Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde ayrıca sentetik hap da bulundu.

Cep telefonu kayıtlarına göre bu hapa da "lili" kod adını takan Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde sentetik ilaç için "2 yıl önce Yağız isimli arkadaşım benim başım çok ağrıdığı için bu ilacı verdi. Hapı aldım ama içeriğini bilmediğim için kullanmadım. O tarihten beri evde duruyordu. Ben bu hapın uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Ancak gözaltına alınan ve sosyal medyaya düşen görüntülerdeki arkadaşı Yağız M. de ifadesinde Ayvatoğlu'nun tersine "Ben Kürşat ve Melih L… isimli haptan kullanıyorduk. Kimde varsa o getiriyordu'' dedi.

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