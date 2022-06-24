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Kürşat: Gayri meşru hükümet, Anayasa'ya aykırı kararlar almaya devam ediyor

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CTP Milletvekili Fide Kürşat, Meclis'ten oy çokluğuyla geçen 'E-Devlet Projesi Protokolü'nün Meclis'ten geçmesini eleştirdi. Kürşat, "Gayri meşru hükümet, Anayasa'ya aykırı kararlar almaya devam ediyor" dedi.
Kürşat: Gayri meşru hükümet, Anayasa'ya aykırı kararlar almaya devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, 'E-Devlet Projesi Protokolü'nün Meclis'ten geçmesini eleştirdi. 

Kurumsal ve kişisel verilerin Türksat'a devredileceği, 'E-Devlet Projesi protokolü'nün bugün Meclis'te muhalefetin ısrarla bir yetki devri olacağı ve Anayasaya aykırılık içerdiğini anlatmasına rağmen oy çokluğuyla geçtiğini ifade eden Kürşat,  "Gayri Meşru Hükümet yine sayısal çoğunluğuna dayanarak Anayasa aykırı kararlar almaya devam ediyor.

KKTC'nin eşit egemen olduğunu ısrarla söyleyen hükümet edenler, bugün devleti E olarak bir protokol ile devretmeyi onayladılar." dedi.

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