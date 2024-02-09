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Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edildi: Yargı süreci başlıyor…

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İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iadesinin gerçekleştiği, Rum polisi eşliğinde dün gece Roma’dan Güney Kıbrıs’a götürülen Kürşat’ın tutuklandığı ve sorgulandığı bildirildi.
Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edildi: Yargı süreci başlıyor…

İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iadesinin gerçekleştiği, Rum polisi eşliğinde dün gece Roma’dan Güney Kıbrıs’a götürülen Kürşat’ın tutuklandığı ve sorgulandığı bildirildi.

Alphanews’ün haberine göre, Güney Kıbrıs Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Kürşat’ın, Güney’e varışının hemen ardından sorgulandığını açıkladı. Andreu, Kürşat’la ilgili ceza dosyasının bu sabah Hukuk Dairesi’ne ulaştırılarak yargı sürecinin başlatılacağını kaydetti

Hakkında 2007’den beri Avrupa tutklama emri bulunduğu belirtilen Akan, 30 Aralık’ta “suç işlemek için teşekkül oluşturma, başka şahsın adına kayıtlı malı yasa dışı bulundurma ve kullanma, yalan beyanla mal elde etmek, yasa dışı eylemlerden edinilen geliri meşrulaştırmak” suçlamalarıyla İtalya’da kaldığı otelde tutuklanmıştı.

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