“Kürsü dokunulmazlığım var ama sokakta yürürken yasalar hepimiz için aynıdır”

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Birinci Boyut’a katılarak gündeme ilişkin görüşlerini aktardı. İşte UBP Milletvekili Altuğra’nın konuşmasından dikkat çekici bazı notlar…

“Zaman zaman siyasette tansiyonun yükselmesi doğaldır. Zaman zaman çıkışlarımız da olabilir ama o çıkışın dahi bir uslubü , saygısı ve bir hedefi, temeli olmalı. Sırf siyaseten muhalefet yapmaya çalışırsak hiçbir hedefe ulaşamayız.Tam aksine görevi de kötüye kullanmış olursunuz.

Bizim Meclis’teki esas amacımız halka hizmettir, tartışmalar olabilir ama tartışmanın da doğru hedef için yapılması gerekir.Sırf siyaseten tansiyonu yükseltmek, bölücülük yapmak hiç bizim özlediğimiz davranış biçimleri değildir, hiç de ihtiyacımız yoktur”“Milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı vardır.

Ben kendi adıma söyleyeyim ve buda benim bakış açımdır aslında; “Ne ihtiyaç duyarım ki ben dokunulmazlığa.Ben alnım ak sokakta yürüdükten sonra zaten ben herkesle eşit seviyede yürümeyi benimsemiş bir insanım. Toplumdan kopuk ayrı yürümeyi hiç bir zaman benimsememişimdir.

Dokunulmazlığım olmuş olmamış benim kürsü dokunulmazlığım vardır ama sokakta yürürken yasalar hepimiz için aynıdır. Hele hele ki milletvekili bu yürürlükteki yasalara çok daha fazla hassasiyetle uyması, özen göstermesi gerekir. Yani senin imzanı taşıyan yasaya sen uymayacaksan, özen göstermeyeceksen ayrıcalık talep edeceksen sivil vatandaşım senden daha çok bu ayrıcalığı talep etmesi gerekir.

Ki böyle birşey doğru değildir”. “Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin üyesi olarak her zaman uyumlu çalıştığımızı söylüyorum. Bazen komitede çatışmaların uyumsuzlukların olduğu söyleniyor ancak hiç böyle birşey yoktur. Fikirlerin farklılıkları, bakış açılarının farklılıkları demokrasi gereği olabilir. Bu farklılıkların veya örtüşmeyen bakış açılarının yine saygı ve olgunluk çerçevesi içerisinde konuşarak anlaşma yönünde ilerleyebiliriz.

Her platforumda her komitede olduğu gibi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde de örtüşmeyen görüşler olabilir ama bu birbirimize saygısızlık anlamında davranmamızı gerektirmez.Örneğin; Komite’nin dünkü çalışmasında “Elektronik Haberleşme Değişiklik Yasa Önerisi”ni oybirliği ile geçirdik.

Söz konusu yasa önerisi ile bundan böyle vatandaş markete, büfeye gidip de hazır kart satın almak istediğinde kimlik bilgilerini vermek zorunda olacaktır.Hazır kart satın alan kişi tehdit mesajı atar veya daha farklı suç unsuru teşkil eden mesajlarda bulunduysa ise kim olduğu artık belli olacak” Kaynak: “Kürsü dokunulmazlığım var ama sokakta yürürken yasalar hepimiz için aynıdır”