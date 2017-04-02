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Kurşunlama olayı ile ilgili yeni gelişme

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Kurşunlama olayı ile ilgili yeni gelişme
Çatalköy’de bulunan Diana Beach’e giden toprak yolda Cuma günü sabaha karşı saat 00.30 sıralarında bir kurşunlama olayı yaşanmış ve Kudret Evli isimli 30 yaşındaki kişi sağ ayak bileği ve sol ayak baldırından yaralanmıştı.

Çatalköy’de bulunan Diana Beach’e giden toprak yolda Cuma günü sabaha karşı saat 00.30 sıralarında bir kurşunlama olayı yaşanmış ve Kudret Evli isimli 30 yaşındaki kişi sağ ayak bileği ve sol ayak baldırından yaralanmıştı. Evli’yi vuran şahıslar polis tarafınca aranıyordu.

Polis Basın Subaylığı tarafınca dün yapılan açıklamada, kimliği meçhul şahısların tespit edildiği kaydedilmişti.

Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen H.A. (E-25) ve S.A. (E-22) Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmış olduğu ve  adı edilenlerin ikametgahlarında polis tarafınca yapılan aramada ise, altı adet cep telefonu, yaklaşık yedi gram ağırlığında hintkeneviri ve hintkeneviri öğütücüsüyle, öğütücü içerisinde madde kalıntısı bulunarak emare alınmıştı.

Polis tarafınca bugün yapılan duyuruda, olayla ilgili yapılan ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı görülen C. G. A. (E-23) isimli kişi Gazimagusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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