  • BIST 96.579
  • Altın 272,034
  • Dolar 5,5590
  • Euro 6,1735
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kurşunlama olayında 4 kişiden 3'ü serbest

» »
Kurşunlama olayında 4 kişiden 3'ü serbest
Kurşunlama olayında 4 kişiden 3'ü serbest

1.6.19 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da Themis Center binasında bulunan 22 nolu boş ofisin ateşli silah ile 3 et ateş edilmek suretiyle kurşunlanması ve camlarının kırılmasından dolayı oluşan kasti hasar ile ilgili tutuklanan 4 kişiden üçü hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilirken 1 kişi de teminata bağlanmıştı.

Almış olduğu bir bilgiyi değerlendiren Polis, meselenin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve Güney Kıbrıs’ta yaşadığı öğrenilmesi üzere aranan şahıs olarak ilan edilen V.Ç’i kanunsuz yollardan kaçma hazırlığı içerisinde olduğu bir esnada 11.8.19 tarihinde Balalan köyünde balıkçı barınağında tespit ederek tutuklamıştı.

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen V.Ç’nin tutukluluk süresi 5 gün uzatıldı.

Kaçma hazırlığında olan V.Ç’nin yanında bulunan H.D.B, Y.O ve D.M.M.B de Feri Fail (suçu örten) suçlamasıyla polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlı V.Ç’ i yurt dışına kaçırmak için kıyıya yanaşan bot tipi tekne ise geri dönerek kayıplara karışmıştı.

Bugün 15.8.19 tarihinde zanlı V.Ç ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı tahkikat memuru müfettiş muavini Halil Seven’i yemin altında şahadet vermeye çağırdı. Seven vermiş olduğu şahadetinde olayla ilgili anımsatıcı bilgiler verdikten sonra zanlının 11.8.19 tarihinde, kanunsuz yollardan kaçma hazırlığı içerisinde olduğu bir esnada Balalan köyü balıkçı barınağında tespit ederek tutuklandığını aktardı. Savcının, aynı gün tutuklanan diğer 3 zanlının akıbeti ile ilgili soruya karşılık tahkikat memuru Seven bu zanlıların Feri Fail (suçu örten) suçlaması ile ilgili bir bağlantılarının olmaması nedeniyle serbest bırakıldığını belirtti.

Zanlı V.Ç’nin polise gönüllü bir ifade verdiğine ve henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığına değinen Seven, zanlının yapmış olduğu 8 telefon görüşmesi ile ilgili raporların bir kısmının geldiğine, bir kısmının ise halen gelmediğine vurgu yaparak henüz aranmakta olan emare ve şahıslar olduğunu aktardı.

Daha sonra söz alan savunma avukatı tahkikat memuruna mesele ile ilgili bazı sorular yönetti. Sorulan sorulara karşılık tahkikat memuru Seven verdiği cevapta zanlılardan S.O ifade değişikliği yapacağı konusunda bilgi almasına karşın bu ana kadar herhangi bir talebin kendisine gelmediğini belirterek , zanlılardan S.O’nun vermiş olduğu ifadesinin doğru olduğuna dair mahkeme safhasında söylemi olduğunu ve S.O’nun da bu yönde beyanı olduğunu aktardı. Bir başka soruya karşılık ise Seven, zanlı V.Ç’nin meselede şikâyetçi olan avukatı aradığını ve konuştuklarını, daha sonra bu işle uğraşmaktan vazgeçtiğini söylediğini aktardı.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da kaçak akaryakıt operasyonu, 5 tutuklu08 Ağustos 2019 Perşembe 22:54
  • Mesarya'da yangın çıktı08 Ağustos 2019 Perşembe 16:44
  • Gazimağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne sivrisinek larvalarını yiyen balıklar bıraktı06 Ağustos 2019 Salı 14:49
  • Gazimağusa Belediyesi sivrisineklerle mücadele amacıyla Çanakkale Göleti'ne balık bıraktı06 Ağustos 2019 Salı 14:45
  • Bedis İskelesi tehlike saçıyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:46
  • Bedis İskelesi tehlike saçıyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
  • AKEL'den Maraş açıklaması: Deliller Hristofyas-Talat görüşmeleri sırasında sunuldu03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:39
  • Yangına müdahale eden itfaiye aracı alev aldı29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:58
  • "Sanatçılar Çarşısı" Mağusa'da açıldı29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
  • Son dakika: Gazimağusa'da intihar (GÜNCELLENDİ)28 Temmuz 2019 Pazar 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti