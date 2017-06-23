Kurşunlama olayında bir kişi daha tutuklandı!

Ortaköy'de Deniz Off Licence isimli iş yerinin 4 Mayıs’ta kurşunlanması olayı ile ilgili 1 kişi daha tutuklandı. Yaşanan tutuklama ile birlikte tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Detay Kıbrıs Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Deniz Off Licence” isimli iş yeri meçhul şahıs/lar tarafından kurşunlanmıştı. Bugün yayınlanan basın bülteninde meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla ilgili S.G. (E-27) isim kısaltmalı şahsın tutuklanmış olduğu kaydedildi. 5 Haziran tarihinde yayımlanan bültende meseleyle bağlantısı olduğu saptanan 31 yaşındaki K.K isimli bir şahsın tutuklanarak suçunu itiraf ettiği, 21 Haziran’da yayımlanan bültende ise H.K. (E-31) isim kısaltmalı şahsın tutuklanmış olduğu açıklanmıştı. Olayda tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu.