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Kurşunlama olayında bir kişi daha tutuklandı!

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Kurşunlama olayında bir kişi daha tutuklandı!
Ortaköy'de Deniz Off Licence isimli iş yerinin 4 Mayıs’ta kurşunlanması olayı ile ilgili 1 kişi daha tutuklandı. Yaşanan tutuklama ile birlikte tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Detay Kıbrıs

Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Deniz Off Licence” isimli iş yeri meçhul şahıs/lar tarafından kurşunlanmıştı.

Bugün yayınlanan basın bülteninde meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla ilgili S.G. (E-27) isim kısaltmalı şahsın tutuklanmış olduğu kaydedildi.

5 Haziran tarihinde yayımlanan bültende meseleyle bağlantısı olduğu saptanan 31 yaşındaki K.K isimli bir şahsın tutuklanarak suçunu itiraf ettiği, 21 Haziran’da yayımlanan bültende ise H.K. (E-31) isim kısaltmalı şahsın  tutuklanmış olduğu açıklanmıştı.

Olayda tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu. 

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