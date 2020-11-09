Kurşunlama olayında karnından vurulan Güder’in durumu ciddi

Kurşunlama olayında ağır yaralanan İbrahim Güder yoğun bakım bölümünde yatıyor

Gemikonağı’nda dün gece meydana gelen kurşunlama olayında Behiç Kurtçebe kalçasından, İbrahim Güder karnından vuruldu.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Güder’in yoğun bakımda olduğu, Behiç Kurtçebe’nin Yakın Doğu Hastanesine sevk edildiği ve Tamer Işıklar’ın ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.