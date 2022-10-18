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Kurşunlama zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

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Kurşunlama zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
Kurşunlama zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde bir kafede Pazar gecesi iki, grup arasında yaşaan tartışma sonucu çıkan ve Tamer Özdaş Tüm ile Taner Özdaş Tüm’ün silahla yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma mahkemeye taşındı.
Polisin olayla ilgili olarak tutukladığı Nevzat Volkan, Yılmaz Tip, Evrim Şengül, Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Tahkikat Memuru Andım Baytunç, zanlılar Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ün adam öldürmeye teşebbüs, vahim zarar, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, meskun mahalde ateş açma suçlamalarıyla, zanlılar Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir’in ise, adam öldürmeye teşebbüsle ilgili olarak zanlı konumunda bulunan kişileri olay yerinden uzaklaştırılmasını sağlamak suçlarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Baytunç, 16 ekim tarihinde Güzelyurt’taki bir kafede kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle zanlı Nevzat Volkan’ın, zanlı Yılmaz Tip’in tasarrufundaki silahla ateş ederek, Tamer Özdaş Tüm ile Taner Özdaş Tüm’ü yaraladığının tesbit edildiğini, ardından zanlıların olay yerinden kaçtığını ve olayda kullanılan tabancanın hala bulunamadığını anlattı.
Soruşturma memuru Baytunç, olay yerinde 2 adet boş kovan ve 1 adet mermi çekirdeği bulunarak emare olarak alındığını, tahkikatla ilgili alınacak ifadeler ve incelenecekler kayıtlar olduğu için zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, tahkikatın daha yeni başladığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi. BRT

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