  • BIST 1.329
  • Altın 449,174
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Kürt ninjalar tanınmak istiyor

» »
Kürt ninjalar tanınmak istiyor
Kürt ninjalar tanınmak istiyor

Reuters, Irak'ın yarı otonom Kurdistan Bölgesel Yönetimi'nde kurulan 'Soran Ninja Takımı'nın hikayesine dikkat çekti. 

3 ay önce kurulan 50 kişilik ekip, uluslararası tanınırlık istiyor. Ninja ekibi uluslararası yarışmalara katılmak ve dünyanın en tanınan ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.

Erbil'e bağlı Soran'ın dağlık bölgelerinde antrenman yapan ninjalar akrobasi ve yakın dövüş teknikleri üzerine çalışıyor. 

Ninja koçu Sherzad Muslih Ali, "Doğa ve kapalı salonda çalışmanın farkı şu: Salonların dört duvarı vardır ve dört duvar arasında hiçbir şey olmaz" dedi. Ali, "Doğada çalışmak daha iyidir çünkü hem zihinsel hem de fiziksel olarak iklime uyum sağlamanız gerekir. Bir ninjanın her hava durumuyla mücadele edebilmesi için soğukta, sıcakta ve ortasında çalışması gerekir" diye konuştu.

Japonyanın geleneksel dövüş sanatı üzerine çalışan Soran Ninja Ekibi, çalışmaların bağırma, ateş ve mızrakları da entegre ediyor.

Ninja nedir?

Feodal düzenin hüküm sürdüğü ortaçağ Japonyası'nda 13'üncü -14'üncü yüzyıllarda ortaya çıkan ninjalar, ninjitsu adlı üstün dövüş tekniklerine sahip bir tür paralı askerlerdi. Dağlarda yaşayan bu kişiler, özellikle sessizce halledilmesi gereken gizli işlerde, casusluk, sabotaj ve suikast konusunda uzmandılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cidde saldırısını IŞİD üstlendi12 Kasım 2020 Perşembe 21:42
  • Suudi Arabistan'da diplomatların katıldığı I. Dünya savaşı anmasında bombalı saldırı gerçekleşti11 Kasım 2020 Çarşamba 18:33
  • İran'da Yolcu Uçağı Zorunlu İniş Yaptı10 Kasım 2020 Salı 14:40
  • Afganistan'da Bomba Yüklü Araçla Düzenlenen Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi10 Kasım 2020 Salı 14:39
  • İran'da 157'si Rejime Karşı İşlenen Suçlardan Hüküm Giyen 2 Bin 301 Mahkumun Cezası Affedildi10 Kasım 2020 Salı 14:38
  • Ermenistan Başbakanı, Ordunun Zayıflaması Üzerine Anlaşmayı İmzaladığını Açıkladı10 Kasım 2020 Salı 14:37
  • Putin'den Esad'a: Suriye'de normalleşme için çaba göstermeye devam edeceğiz09 Kasım 2020 Pazartesi 15:19
  • Azerbaycan'da Ermenistan'ın Saldırılarında 93 Sivil Öldü, 407 Kişi Yaralandı09 Kasım 2020 Pazartesi 14:49
  • Azerbaycan Ordusu Şuşa Kentini İşgalden Kurtardı08 Kasım 2020 Pazar 14:49
  • İran'ın Biden'dan Beklentisi, Nükleer Anlaşmaya Geri Dönmesi Ve Yaptırımları Kaldırması08 Kasım 2020 Pazar 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti