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Kurt: Ücrestiz, Nitelikli, Kamusal Sağlık Da, Güvenceli Bir İş de Temel İnsan Hakkıdır

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Kurt: Ücrestiz, Nitelikli, Kamusal Sağlık Da, Güvenceli Bir İş de Temel İnsan Hakkıdır
Kurt: Ücrestiz, Nitelikli, Kamusal Sağlık Da, Güvenceli Bir İş de Temel İnsan Hakkıdır

Bağımsızlık Yolu İskele milletvekili adayı Bülent Kurt sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurt, sağlık emekçilerini pandemi döneminin başında herkes tarafından alkışlandığını ancak sağlık çalışanlarının, pandemi döneminde en çok risk altında kalan kişiler olduğunu söyledi. Sağlık emekçilerinin evinden, ailesinden uzakta kalıp sağlığını riske attıklarını, gecesini gündüze katarak çalıştıklarını da belirten Kurt, bu durumun halen bu şekilde sürdüğünü, taşeron sağlık çalışanlarının durumunun çok daha kötü olduğunu ifade etti.

Hastanede çalışırken pozitifleştiklerinde ilk etapta maaşlarını dahi alamayan, hastanede yaşıyorlarken yemekleri dahi kamusal olarak karşılanmayanlar da taşeron sağlık emekçileriydi diyen Kurt, kimisi özel güvenlik adı altında istihdam edilirken sekreterlik yapmakta, kimisi ise temizlik personeli adı altında işe alınıp, uzmanlığı olmamasına rağmen bir sağlıkçının yapması gereken işleri yapmaya mecbur bırakılmaktadır dedi. Kurt, aynı işi yaptığı kamu sağlık personelinden çok daha düşük maaşa çalışan da, uzun saatler aralıksız çalışırken her hangi bir ek ödenek alamayan da taşeron sağlık emekçileridir dedi.

Sağlıkta Taşeron Sisteminin Ortadan Kaldırılması Gerekmektedir

Kurt, özel hastanelere insanları teşvik etmek adına yıllardır bilinçli olarak atıl bırakılan devlet hastanelerini düzeltmek ve kamusal sağlık sistemimizi halkımıza nitelikli hizmet verebilir hale getirmenin ilk adımı, sağlıkta taşeron sisteminin ortadan kaldırılmasıdır dedi. Taşeron sağlık çalışanları bir alkıştan fazlasını, güvenceli ve haklarını savunabilecekleri bir işi hak etmektedir şeklinde konuştu. Halkımız ise uykusuz bırakılmış, sayıca yetersiz, çaresiz kalan sağlık personellerini değil, nitelikli, ücretsiz ve kamusal bir sağlık sistemini hak etmektedir açıklamasında bulunan Kurt ücretsiz, nitelikli, kamusal sağlık da, güvenceli bir iş de temel insan hakkıdır diyerek sözlerini tamamladı.

 

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