Kürtaj Davası kararı ertelendi!

Halk arasında “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı olarak sonlandırılmasıyla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen ve 6 kişinin sanık olarak yargılandığı davada bugün açıklanması beklenen karar ertelendi.

Kıbrıs Gazetesi'nden Elmas Tokay'ın haberine göre, halk arasında “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı olarak sonlandırılmasıyla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen ve Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Tunçbilek, Ayşegül İşbilen, Taner Okburan, Fahri Karagözlü ve Rasiha Serdaroğlu’nun sanık olarak yargılandığı davada bugün açıklanması beklenen karar ertelendi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, karar tamamlanamadığı için 28 Mart Salı günü 09:00’a ertelendi.

Fatma Şenol’un başkanlığında Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seren Bensen’den oluşan Girne Ağır Ceza Heyeti’nin baktığı dava, 19 Eylül 2016 tarihinden beri görüşülüyordu. Heyet adına konuşan Başkan Fatma Şenol davanın karar gününü 9 Mart saat 14:00 olarak açıklamıştı.