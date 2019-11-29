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Kürtaj talep edenler fetüs ya da embriyo görüntülerine bakmaya zorlanacak

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Slovakya’da yeni yasa tasarısı: Kürtaj talep edenler fetüs ya da embriyo görüntülerine bakmaya zorlanacak
Kürtaj talep edenler fetüs ya da embriyo görüntülerine bakmaya zorlanacak

Slovakya parlamentosunda değerlendirilen yeni yasa çerçevesinde kürtaj yaptırmayı talep eden kadınlar, embriyo ya da fetüslerinin görüntülerine bakmaya zorlanacak.

Geçen hafta aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Marie Stopes International ve Kadınların Güvenli Kürtaj Haklarına İlişkin Uluslararası Kampanya’nın da bulunduğu 30 civarında kuruluşun imzaladığı açık mektupta tasarı ‘gerici’ olarak tanımlanmış, ‘önerilen değişiklikler için herhangi bir tıbbi gerekçe sunulmadığı’ belirtilmiş ve tasarının geri çevrilmesi yönünde çağrı yapılmıştı.

Independent Türkçe’nin haberine göre insan hakları grupları ise tasarıyı, kadın üreme haklarına zarar vererek diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ‘tehlikeli’ bir emsal teşkil edeceği gerekçesiyle eleştirdi.

Slovakya’da yapılan bir kamuoyu yoklaması halkın yüzde 55.5’inin kadınların kürtaj hakkına ilişkin sınırlandırmalara karşı olduğunu, yüzde 34.6’sının ise söz konusu yasa tasarısını desteklediğini göstermişti.

Yasa tasarısı kapsamında aynı zamanda ‘kürtaj reklamı yapmak’ da yasaklanacak. Buna uymayanlara fahiş para cezalarının uygulanması öngörülüyor.

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