Kürtajla alınmak istenen down sendromlu kız model oldu
Amerika Colorado'da yaşayan 15 yaşındaki down sendromlu Kennedy Garcia, doğmadan kısa bir süre önce doktorlar engelli olarak dünyaya geleceğini fark edince annesini uyarıda bulundu. Doktorlar, engelli bir kızı yetiştirmenin zor olacağını, bebeği kürtajla aldırmanın daha iyi olacağını söylediler. Bazı doktorlar ise anneye kızını esirgeme kurumuna vermesini teklif ettiler.
Anne karnındayken kürtajla alınmak istenen 15 yaşındaki down sendromlu kız, şimdilerde ünlü markaların aranan yüzü.
21 Şubat 2020 Cuma 20:27
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