Amerika Colorado'da yaşayan 15 yaşındaki down sendromlu Kennedy Garcia, doğmadan kısa bir süre önce doktorlar engelli olarak dünyaya geleceğini fark edince annesini uyarıda bulundu. Doktorlar, engelli bir kızı yetiştirmenin zor olacağını, bebeği kürtajla aldırmanın daha iyi olacağını söylediler. Bazı doktorlar ise anneye kızını esirgeme kurumuna vermesini teklif ettiler.