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Kurtardığı sokak köpeğinden kuduz bulaşan Norveçli kadın hayatını kaybetti

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Tatil için gittiği Filipinler'de sokaktan kurtardığı yavru köpekten kuduz bulaşan Norveçli turist yaşamını yitirdi.
Kurtardığı sokak köpeğinden kuduz bulaşan Norveçli kadın hayatını kaybetti

24 yaşındaki Birgitte Kallestad ve arkadaşları Filipinler'de tatil yaptıkları sırada yol kenarından kurtardıkları yavru köpeği kaldıkları yere götürmüştü. Köpeğin Kallestad'i bu sırada ısırdığı düşünülüyor.

Norveç'te 200 yıldan fazla süredir kuduza bağlı ölüm vakası kayda geçmemişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre kuduz salgınının en tehlikeli boyutta olduğu ülke Filipinler.

kuduz

Köpeği kurtarıp odalarına getirdi

Birgitte Kallestad ve arkadaşları Şubat ayında Filipinler'e tatile gitti.

Grup, yol kenarında karşılaştıkları yavru bir köpeği kurtarmak için onu alıp konakladıkları yere götürdü.

Kallested burada köpeği yıkadı ve onunla oyunlar oynadı. Ailesi, Kallested'in köpekle oynarken "ufak çizikler" aldığını ve kendi çabalarıyla buradaki mikrobu arındırmaya çalıştığını söyledi.

Doktorlar teşhis etmekte zorlandı

Kallested tatili bitip Norveç'e geri döndükten haftalar sonra hasta hissetmeye başladı.

Norveçli doktorlar defalarca acile gelip giden kadına teşhis koymakta zorlandı.

Geçtiğimiz ayın sonunda hastaneye yatırılan kadın, Pazartesi günü yaşamını yitirdi.

Ailesi yaptığı açıklamada "Birgitte hayvanları çok severdi. Onun gibi sıcak kalpli diğer insanlara da aynı şey olmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuduz tedavi edilebilen bir hastalık olsa da, geç kalındığında beyin ve sinir sistemi için tehlike yaratan bir enfeksiyona dönüşebiliyor.

Hastalık özellikle Asya ve Afrika gibi kuduzun yaygın olduğu ülkelerde binlerce insanın ölümüne neden oluyor.

Norveç yasalarına göre kuduz aşısı olmak bir zorunluluk değil.

Ancak Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Filipinler dâhil, kuduz tehlikesi görülen ülkelere gitmeden önce kuduz aşısı yapılmasını tavsiye ediyor.

 

Kuduz hakkında bilinmesi gerekenler

  • Baş ağrısı, ateş ve anksiyete birincil semptomları arasında
  • Enfeksiyon ilerledikçe halüsinasyon ve solunum zorluğuna neden olabiliyor
  • Yutmayı sağlayan kaslarda spazm baş gösterebiliyor, hasta herhangi bir şey içmekte zorlanıyor
  • Hastanın enfeksiyonu kapmasından semptomları göstermeye başlamasına kadar olan süre. 3 ile 12 hafta arasında değişiyor.
  • Bir hayvan sizi ısırdıysa, yaladıysa ya da tırmaladıysa, o bölgeyi hemen sabunlu suyla yıkayıp gecikmeden tıbbi yardım alınması öneriliyor.
  • Semptomlar gelişmeden önce, özellikle de ısırıldıktan hemen sonra, birkaç doz aşı ve bağışıklık sistemini destekleyici proteinlerle kuduz tedavi edilebiliyor
  • Dünyada her yıl 15 milyondan fazla insan bir hayvan tarafından ısırıldıktan sonra aşı oluyor ve yüzbinlerce kişinin hayatı kurtuluyor. Ancak ihtiyaç duydukları an bu etkin tedavi araçlarına erişemeyenler de oluyor
  • Kuduza rastlanan ülkelere sık seyahat eden kişilere bağışıklık için tedavi olunması da öngörülüyor
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