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Kurtarılan albino orangutan doğaya bırakıldı

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Borneo Adası'nda esaret altında yaşarken 2 yıl önce kurtarılarak korumaya alınan Alba adlı albino orangutan, tedavisinin tamamlanması ve sağlık durumunun iyileşmesi üzerine doğaya salıverildi.
Kurtarılan albino orangutan doğaya bırakıldı

Alba, geçen yıl Nisan ayında Endonezya'nın Kalimantan Doğal Hayatı Koruma Ajansı ve Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı (BOSF) tarafından kurtarılmıştı.

Beyaz saçlı ve mavi gözlü olan dişi orangutan, kurtarıldığı sırada, Borneo adasındaki ücra bir köyde esaret altında yaşıyordu.

Ekipler Alba'yı bulduklarında esaret altındaki hayvan aşırı stres altındaydı, susus kalmıştı ve parazit enfeksiyonu geçiriyordu.

O zamana dek karşılaşılan ilk albino orangutan olması nedeniyle ona Latince beyaz anlamına gelen Alba ismi verildi.

Orangutan AlbaTelif hakkıBOSF / AFP

BOSF, Alba'yı yaklaşık 2 yıl süren bir rehabilitasyon ve tedaviye aldı.

Albino oluşu, Alba'nın tedavi sürecinin de daha hassas yürütülmesine neden oldu. Alba özel durumu nedeniyle diğer orangutanlara kıyasla daha az görüyor ve deri kanseri riski daha fazla. Albino hastalığı, insanlar ile hayvanlarda görülen ve melanin pigmenti azlığı nedeniyle oluşan bir tıbbi durum.

Nyaru Menteng Rehabilitasyon Merkezi'nde aylar süren tedavi sonrası Alba tırmanma ve sosyalleşme yeteneklerini yeniden geliştirdi.

Alba merkezde Kika adlı dişi bir orangutanla da iyi arkadaşlık kurdu.

Rehabilitasyon merkezi çalışanları 18 Aralık'ta Alba ve Kika'yı salıvermek için uygun bir yere bulana dek zorlu bir yolculuk yaptı. 4 saat süren tekne yolculuğu ve ormanda uzun bir yürüyüşün ardından ekip orangutanları doğaya bıraktı.

Orangutan AlbaTelif hakkıBOSF / AFP

BOSF yetkilileri "Alba yavaşça kafesinden çıktı ve temkinli bir şekilde hareket ederek çevresini tanımaya çalıştı. Ama çevresinde insanlar olduğunu fark edince hızla ormanın içlerine kaçarak bir ağaca tırmandı" dedi.

BOSF Alba'nın yolculuğunun ve doğaya bırakılışının görüntülerini de yayınladı.

Açıklamada "Bu sadece Alba'nın doğal hayatta yaşayacağı maceraların başlangıcı" denildi.

Kika ve Alba'yla birlikte BOSF sayesinde doğal hayata geri dönen orangutan sayısı 386'yı buldu.

Yardım kuruluşu, Alba'nın sağlığından ve güvenliğinden emin olmak için 6 ay boyunca onu yakından gözlemleyecek.

İlk gözlemlere göre Alba ormandaki ilk iki gününü, yerden 35 metre yüksekte ağaç dalları arasında özgürce dolaşarak geçirdi.

Orangutanların türleri tehlikede

Borneo orangutanları, "türleri tehlikede" olan hayvanlar statüsünde yer alıyor.

1950 ve 2010 yılları arasında yapılan bir araştırma, bu yıllar arasında, avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi gibi nedenlerle nüfuslarının yüzde 60 oranında azaldığını ortaya koydu.

Aynı araştırma, 2010 ile 2025 yılları arasında, Borneo orangutanlarının yüzde 22 oranında bir nüfus azalması daha yaşayacağını öngörüyor.

Malezya, Brunei ve Endonezya arasında bölüşülen Borneo adasında 100 bin civarında orangutan yaşadığı hesaplanıyor.

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