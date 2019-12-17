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'Kurtlar Vadisi'ne haciz: İtiraz reddedildi...

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'Kurtlar Vadisi' dizisinin yapımcısı olan Pana Yapım, Fikirtepe’de yaşayan yaklaşık bin aileyi kentsel dönüşüm mağduru yapmıştı. Başlamadan biten proje sonrası hacizle de karşı karşıya kalan şirketin itirazı reddedildi.
'Kurtlar Vadisi'ne haciz: İtiraz reddedildi...

Şeker Faktoring, İstanbul Fikirtepe’de başlamadan biten projelerin ‘mimari’ olan yapımcı Raci Şaşmaz ve 4 kişiden 7 milyon 228 bin 195 TL’yi tahsil edemediği için icraya başvurdu.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, İstanbul Anadolu 25. İcra Müdürlüğü’nün kararıyla da haciz kararı alındı. Ardından da 18 Kasım’da İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Necati Şaşmaz’ın şirketi Pana Film’de haciz gerçekleştirildi. Şirketin avukatı ise borçlularla bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, haczedilen malın kendilerine ait olduğunu belirtti ve istihkak iddiasında bulundu.

İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, Pana Film Sinema Televizyon Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin istihkak iddiası üzerine karar verdi. 11 Aralık’ta kararını açıklayan mahkeme, Pana Film’in istihkak iddiasını reddetti.

Pana Film’in avukatının delil ibraz edemediğine dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Her ne kadar mahcuzlar hakkında istihkak iddiasında bulunmuş ise de iddiayı doğrulayan kanaat verici nitelikte delil ibraz edilmediğinde takibin devamına karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur: İİK’nun 96-97/1 maddeleri uyarınca İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’müm 2019/29638 sayılı icra takibinde istihkak iddiasının reddine, istihkak iddia eden 3. Şahsa icra müdürlüğünce tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istihkak dava açmakta muhtariyetine, takibin devamında dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin olmak üzere karar verildi.

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