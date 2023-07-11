Kurtulmuş: Artık uluslararası alanda tanınmaya hazır bir KKTC var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC’nin varlığı ve bağımsızlığını devam ettirmesinin bölge barışı için de önemli olduğunu belirterek, “Artık uluslararası alanda tanınmaya hazır bir KKTC var” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Binası’nda basına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak KKTC’nin daima yanında olacaklarını göstermek için ilk ziyaretlerini buraya yaptıklarını kaydetti.

KKTC’nin varlığı ve bağımsızlığını devam ettirmesinin bölge barışı için de önemli olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Türkiye’deki buradaki haklarının korunması, KKTC’deki egemenlik haklarıyla paraleldir” dedi.

Kurtulmuş, uluslararası alanda Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın şımartıldığını dile getirerek, “Bunca zaman Kıbrıs sorunu çözümsüzlüğe mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

Artık uluslararası alanda tanınmaya hazır bir KKTC olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, “KKTC’nin egemenliği konusunda gereken tüm adımlar atılacak. Bu pozisyonumuzu her şartta korumaya kararlıyız” diye konuştu.

Kurtulmuş, turizmde, sanayide ve diğer alanlarda Türkiye ve KKTC ilişkilerinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Kurtulmuş, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“KKTC’de yeni cumhurbaşkanlığı binası ve Meclis yerleşkesi ümit ediyoruz ki yakın zamanda açılacak. Enterkonnekte sisteme geçerek Kıbrıs’ta enerji sorunun çözümü için uğraşacağız. Çok büyük görevlerin üzerimize düştüğü bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye ve KKTC olarak daha güçlü yarınlara ilerleyeceğiz. “