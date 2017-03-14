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Kurtulmuş: Hollanda ile üst düzey resmi görüşmeler askıya alındı

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Kurtulmuş: Hollanda ile üst düzey resmi görüşmeler askıya alındı
Bakanlar Kurulu toplantısı ardından konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda'nın Türk bakanların referandum toplantılarına izin vermemesine karşılık olarak bir dizi karar alındığını açıkladı.

Kurtulmuş, Hollandalı diplomatların resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelmesinin engelleneceğini söyledi ve "Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı" dedi.

Hükümet Sözcüsü, şu an izinli olarak Lahey'de bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin de Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin Hollanda temsilciliklerini güvenlik gerekçesiyle kapatmasının ardından, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'ye dönmeme kararı almıştı.

Alınan kararlar kapsamında Hollanda'dan Türkiye'ye yapılacak diplomatik uçuşlara da yasak getirildi.

Yasağın Hollanda vatandaşlarını ilgilendiren bir durum olmadığını söyleyen Kurtulmuş "Bu resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye hava sahasını kullanacak diplomatlarla ilgili bir kısıtlamadır. Hollanda, bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye, diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir" dedi.

Kurtulmuş kararların "Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar geçerli olacağını" söyledi.Hollanda hükümeti, seçim kampanyası için cumartesi günü Rotterdam'a gitmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmiş, ardından Almanya'dan Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Pazar günü erken saatlerde "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilerek, polise ait bir araçla Almanya'ya sınır dışı etmişti.

"Türkiye vatandaşlarının açtığı davalara destek verilecek"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, cumartesi gecesi Rottedam kentinde protesto düzenleyen Türklere Hollanda polisinin köpeklerle saldırdığını belirterek "İnsanlarımızın hakkının, hukukunun korunması da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarından birisidir. Bu çerçevede açılacak olan bütün davalara da gerekli destekler verilecektir" dedi.

Yaşanan krizin "çok derin" olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "olayların bu noktaya gelmesini biz istemedik" diye konuştu.

"Krizi ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırmakla da yükümlüdür" diyen Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Hollanda'nın krizi telafi edecek adımları atacağını düşündüğünü de ekledi.

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