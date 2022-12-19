Kurtulmuş: Kıbrıs bizim için mirastır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Kıbrıs bizim için mirastır ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız.

- KKTC uluslaraarası alanda daha çok tanınacak ve daha çok duyulacaktır. Hep birlikte bunun gerçekleşmesi için çalışacağız.

-Azerbaycan'ın bugün burada olması bizler için çok ama çok önemli.

-3 Devlet, 1 Millet diyoruz. Bu bizler için son derece önemli. 3 Devletin en önemli partilerinin iş birliği için bir araya gelmesi, tarihi bir dönemin başlangıcı.

-Önümüzdeki dönem hem ülkelerimiz hem de devletlerimiz için çok önemlidir.

-Dünya ve doğal olarak da bölgemiz çok kritik süreçlerden geçiyor. Dünyanın en hareketli bölgesindeyiz. Bu coğrafyada güçlü bir şekilde koşmak zorundayız. Durduğumuz anda düşeriz.

-Bu işbirliği bölgedeki barış ve esenliğe katkı sağlayacaktır.

-Bu sıradan bir toplantı değildir. Önemli adımların başlangıcıdır. Birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Bu birliktelik 3 devlet için de hayırlara vesile olacaktır.



-Kıbrıs'ta tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kıbrıs'ın güçlü olması Doğu Akdeniz'de güçlü bir Türk varlığının olması anlamına geliyor.