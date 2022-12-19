  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.661
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.7676
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Kurtulmuş: Kıbrıs bizim için mirastır

» »
UBP, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi, Lefkoşa Concorde Hotel’de Ortak Basın Toplantısı düzenliyor...
Kurtulmuş: Kıbrıs bizim için mirastır

AK Parti  Genel Başkanvekili  Numan Kurtulmuş'un basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Kıbrıs bizim için mirastır ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. 

- KKTC uluslaraarası alanda daha çok tanınacak ve daha çok duyulacaktır. Hep birlikte bunun gerçekleşmesi için çalışacağız.

-Azerbaycan'ın bugün burada olması bizler için çok ama çok önemli.

-3 Devlet, 1 Millet diyoruz. Bu bizler için son derece önemli. 3 Devletin en önemli partilerinin iş birliği için bir araya gelmesi, tarihi bir dönemin başlangıcı. 

-Önümüzdeki dönem hem ülkelerimiz hem de devletlerimiz için çok önemlidir.

-Dünya ve doğal olarak da bölgemiz çok kritik süreçlerden geçiyor. Dünyanın en hareketli bölgesindeyiz. Bu coğrafyada güçlü bir şekilde koşmak zorundayız. Durduğumuz anda düşeriz. 

-Bu işbirliği bölgedeki barış ve esenliğe katkı sağlayacaktır.

-Bu sıradan bir toplantı değildir. Önemli adımların başlangıcıdır. Birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Bu birliktelik 3 devlet için de hayırlara vesile olacaktır.


-Kıbrıs'ta tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kıbrıs'ın güçlü olması Doğu Akdeniz'de güçlü bir Türk varlığının olması anlamına geliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesajı yayınladı20 Aralık 2022 Salı 18:17
  • Gazeteci Raif Özgüren kabri başında anıldı20 Aralık 2022 Salı 18:10
  • Serdaroğlu: Haklarımız için mücadelemiz sürecek20 Aralık 2022 Salı 17:53
  • Ertuğruloğlu: Devletimize sahip çıkmak, en büyük vazifemizdir20 Aralık 2022 Salı 17:39
  • Sinem Beyit Çuvallı, hayatını kaybetti20 Aralık 2022 Salı 17:30
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı!20 Aralık 2022 Salı 17:18
  • Dikkat! Bazı Bölgelerde Elektrikler Kesilecek20 Aralık 2022 Salı 17:06
  • Arıklı: Trabzon-Ercan seferleriyle ilgili yaptığımız girişimin sonucunu almaktan mutluyum20 Aralık 2022 Salı 17:01
  • İlk yolcular gitti: Ercan-Trabzon seferleri başladı20 Aralık 2022 Salı 16:55
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Çıktı20 Aralık 2022 Salı 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti