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Kurtulmuş, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.
Kurtulmuş, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

Kurtulmuş’a, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve TC'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti. Kurtulmuş’u anıt mezara varışında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş karşıladı.

Tören, Kurtulmuş’un Denktaş’ın kabrine çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Kurtulmuş, Anıt Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ın yetiştirdiği güçlü ve kurucu lider Rauf Denktaş, hayatını; Kıbrıs Türk’ünün Ada’daki şerefini korumak davasına adamıştır. Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından merhum Denktaş’ı, kendisi için beğendiği en parlak sıfat olan ‘mücahit’ kimliği ile yad ediyor ruhun şad olsun diyoruz. Onun tüm dünyada ve diplomasi mahfellerinde yankılanan güçlü sesi; ‘kimse bizi bu yurttan, bu vatandan mahrum edemez’ diyordu. Bu büyük meydan okumayı; milli bağımsızlık aşkı, vatan sevgisi, insan onuru, milletten yana sorumluluk, manevi değerlerle yoğurarak, Kıbrıs’ı inşa etti. Ruhu şad olsun.”

Anıt Özel Defterini imzalanması sonrası Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Denktaş’ın mezarı başında dua etti.

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