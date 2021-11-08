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Kurtulmuş ve beraberindekiler Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Boşnak üyesi Dzaferovic ile görüştü

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.
Kurtulmuş ve beraberindekiler Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Boşnak üyesi Dzaferovic ile görüştü

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç'in cenaze törenine katılmak üzere Saraybosna'da bulunan Türkiye heyeti, başkentteki Devlet Başkanlığı binasında Dzaferovic tarafından kabul edildi.

Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Kurucu Başkanı Hasan Topaloğlu'ndan oluşan heyet görüşmede hazır bulundu.

 

Türkiye heyeti, Çengiç'in Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ndeki cenaze törenine katılmalarının ardından, Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti.

Hasan Çengiç kimdir?

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Çengiç dün 64 yaşında, kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından olan Çengiç, Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hasan Çengiç, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlenirken, savaşın hemen ardından Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcılığını yürütmüştü.

Çengiç, Bosna Hersek İslam Birliğinde meclis başkanı olarak da görev yapmıştı.

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