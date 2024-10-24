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Kurtulmuş ve Yılmaz’dan Öztürkler’e kutlama

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen ve bugün görevi devralan Ziya Öztürkler’i telefon ile arayarak kutladı.
Kurtulmuş ve Yılmaz’dan Öztürkler’e kutlama

Meclisten verilen bilgiye göre, telefon görüşmelerinde iki ülke ve iki Meclis arasında var olan güçlü bağlara vurgu yapıldı ve yeni süreçte de ilişkilerin en üst düzeyde devam edeceği belirtildi.

Kurtulmuş ve Yılmaz, Başkan Öztürkler’i kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de kutlamalar nedeniyle teşekkür ederken, kendisine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapacağına olan inancını dile getirdi.

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