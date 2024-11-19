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Kurtuluşun Kadınları sahneleniyor

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Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyunu, KKTC’nin kuruluşunun 41.yılına ithafen Kültür Dairesi organizasyonu ile sahneleniyor
Kurtuluşun Kadınları sahneleniyor
  • Tiyatro Sanatçısı Ecem Yüksel’in sahne aldığı Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarını anlatan tek perdelik biyografik dram, 28 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, KKTC’nin kuruluşunun 41. yılına ithafen, Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyununu ülkemizdeki sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür Dairesi organizasyonu ile Türkiye’den KKTC’ye taşınan oyun, 28 Kasım Perşembe akşamı, saat 19.00’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve Tiyatro Sanatçısı Ecem Yüksel’in sahne aldığı, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarını anlatan tek perdelik biyografik dramı Metin Güler yönetiyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kurtuluşun Kadınları isimli oyun aynı gün Gazimağusa’da Raif Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda da öğrencilere özel olarak sahnelenecek. Kültür Dairesi’nin davet gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaöğretim öğrencilerinin oyunu izleyebilmesi amacıyla özel olarak sahnelenecek olan oyun, saat 11.00’de başlayacak.

Zaimağaoğlu

Kurtuluşun Kadınları isimli oyunu geçtiğimiz yıl İskele’de izlediğini ve çok etkilenerek oyunun sonunda Ecem Yüksel’i alnından öperek tebrik ettiğini belirten Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ilham verici olarak nitelendirdiği oyunu, Kültür Dairesi olarak çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Açıklamasında “Kıbrıs Türk toplumu olarak bizler bugünlere kolay gelmedik!” diyen Zaimağaoğlu, ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yılını gururla kutladıklarını ve Kurtuluşun Kadınları oyunundaki güçlü Anadolu kadınları gibi güçlü Kıbrıs Türk kadınlarının da cumhuriyetin bekçisi olduğunu vurguladı. Zaimağaoğlu tüm tiyatroseverleri Kurtuluşun Kadınları isimli oyunu izlemek üzere 28 Kasım Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi’ne davet etti.

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