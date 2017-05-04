Kuru cilde nem dolgusu ile müdahale

Ciltteki su miktarı azaldıkça cilt nemini kaybediyor ve cilde gerginlik sağlayan kollajen liflerde zayıflama meydana geliyor. Bu yüzden ciltte kuru, mat, solgun, cansız bir görünüm oluşuyor.

Cilt sıkılığı ve elastikiyetinde önemli rol oynayan unsurların başında nem geliyor. Yüzeysel krem uygulamaları ile cildin nem ihtiyacı karşılanabiliyor ancak bunun yeterli olmadığı durumlar için alternatif yöntemler de var. Bunlardan biri de hyaluronik asit nem dolgusu.

Yüzeysel krem uygulamaları ile cildin nem ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda devreye hyaluronik asit nem dolgusunun girdiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, bu yöntemle cildin nem ihtiyacının cilt altına enjekte edilerek karşılandığını söyledi.

Yöntemin cildi beslendiğini ve kollajen üretiminin arttığını söyleyen Dr. Ulusal’a göre, nem dolgusu sadece cildi nemlendirmekle kalmıyor, ince bölgeleri onararak kırışıklık oluşumunu da engelleyebiliyor.

Dr. Ulusal, “Cildin ipek gibi, yumuşak ve esnek görünüme sahip olmasını sağlamak amacıyla üretilen hyaluronik asit nem dolgusunun geleneksel kırışıklık dolgularından en büyük farkı; etkisinin uzun süre kalıcı olması, cildin görünümünü kısa sürede iyileştirmesi ve etkisinin günden güne devam etmesi. Biyo-uyumlu nem dolgusunun en çok kullanıldığı bölgeler yüz, boyun ve eller” dedi.

Dermal bir dolgu olması nedeniyle yöntemi güvenle hastalarda kullandıklarını anlatan Uzman doktor, "Tedavi hastanın günlük yaşamına engel olmaz sadece 20 dakikasını alır. Tedavi süreci hastanın yaşı ve cildinin durumuna bağlı olmakla birlikte 2 hafta ara ile 4 ila 5 seans sürer" diye konuştu.