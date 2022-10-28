Kuru göz sendromu nedir belirtileri nelerdir

Göz kuruluğu her ne kadar küçük bir sorun gibi görünsede önlemi alınmadığında ciddi sonuçlar doğurabilmektedir! Kuru göz sendromu nedir?

Göz hastalıkları arasında sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklar arasında göz kuruluğu sendromudur. Göz kuruluğu sendromu göz yaşının yetersiz olması yani yeteri kadar göz yaşının üretilememesi sonucunda oluşmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve 'hava kirliliğinin büyük bir etken olmasıyla beraber artmaktadır. Bunun yanında sürekli olarak bilgisayar başında olma durumu, araç kullanma, havanın kuru olması ve klimalı ortamlar' göz kuruluğunun olmasında büyük bir etken oluşturmaktadır.

Göz kuruluğu durumunda bulanık görme gözde batma yanma hissi oluşma gibi nedenlere sebep olmaktadır ve bu sonuçlar kişiyi günlük yaşamında rahatsız etmektedir. Önlemi alınmadığı taktirde gözde çeşitli ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Öncelikli olarak göz kuruluğu olan kişiler tedavi yöntemi olarak suni gözyaşı kullanmalıdır. Suni gözyaşı damlalarında koruyucu maddelere karşı hassasiyet ve alerjisi olanlar içerisinde koruyucu madde bulunmayan suni gözyaşı damlası kullanabilirler. Alternatif bir başka yöntem ise kişi bandaj, kontakt lens kullanabilir.

KURU GÖZ SENDROMU OLAN HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELERDİR?

- Gözyaşının buharlaşmasına engel olmak için bulunduğunuz ortamları sürekli olarak nemli tutmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Oldukça eski bir yöntem olan ve hala evlerimizde kullandığımız evdeki kaloriferlere su koyarak ortamın nemli olmasını sağlayabilirsiniz.

- Gözyaşı kuruluğu çeken kişi duş sonrası saçlarını kuruturken dikkat etmeleri gerekmektedir. Yüz bölgesinden olabildiğince uzak tutmalısınız.