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Kuru soğan suyu zayıflatır mı düzenli tüketirseniz...

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Kuru soğan suyu zayıflatır mı? Soğan suyu kürü faydaları neler? Zayıflatıcı etkisiyle soğan suyu kürü hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.
Kuru soğan suyu zayıflatır mı düzenli tüketirseniz...

Soğan diyeti kürü uzmanlar tarafından önerilen yine uzman kontrolü altında tutularak yapılması gereken bir diyettir. Birçok sağlık sorununa iyi gelen soğan kürü saç dökülmesinden tutun da cilt sorunlarını gidermesine kadar pek çok konuda yarar sağlamaktadır. Soğan suyu antioksidan etkisi olan bir besindir. Bu nedenle vücudunuzun temiz kalmasına yarayarak sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlamaktadır. Peki nasıl yapılır? Kuru soğan suyu zayıflatır mı? Soğan suyu kürü faydaları neler? Zayıflatıcı etkisiyle soğan suyu kürü hakkında tüm merak edilenler elmaelma.com'da. 

NASIL HAZIRLANIR?

Soğan suyu kürü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken şey seçilen soğanın türüdür. soğanın kırmızı, mor ya da beyaz kabuklu olmamalarına dikkat etmelisiniz. Kahverenginde orta büyüklükteki soğanlar işinizi görecektir. Yapmanız gereken tek şey 5 adet soğanın kabuklarını soymak ve parçalara ayırmak. Ardından 2,5 litre suya atarak güzelce kaynatın. 10 dakika boyunca kaynattıktan sonra suyunu süzerek soğan suyunu hazırlayabilirsiniz.

SOĞAN SUYUNUN BİRÇOK FAYDASI BULUNMAKTADIR 

Soğan suyu vücut içerisindeki toksinlerin dışarı atılmasını sağamaktadır. Bunun yanı sıra yağ parçalama hızını arttırarak metabolizmayı harekete geçirmektedir. Düzenli olarak tüketildiğinde 4 kilo kadar vermenizi sağlar. Sık idrara çıkarması nedeniyle zararlı besinlerin sağlıklı yollarla dışarı çıkıp vücudun temizlenmesini sağlar.

NASIL TÜKETİLİR?

Soğan suyu tüketenlerin özellikle dikkat etmesi gerekn şey her gün düzenli olarak tüketilmes gerektiğidir. 1 gün boyunca karışımın bitirilmesi önerilen kür ile beraber sıvı tüketimine de özen gösterilmelidir. Bu kürü aç karnına tüketmeniz daha yararlı olacaktır. 20 gün periyodunda tüketilmesi gereken soğan suyuna uygulama sonrasında 20 gün mola verilmelidir.

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