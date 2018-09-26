  • BIST 99.149
  • Altın 234,486
  • Dolar 6,0905
  • Euro 7,1574
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

"Kuru yemiş fiyatları yüzde 30 arttı"

»
TÜKSİAD Başkanı, Çin'den ithal edilen ay çekirdeğinin yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti
"Kuru yemiş fiyatları yüzde 30 arttı"

Türkiye Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin kuru yemiş sektörünü de etkilediğini söyledi. Karaman "Kuruyemişlerin genelinde yüzde 30'luk bir fiyat artışı söz konusu" diye konuştu.

Çankaya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, söz konusu gelişmelerin hasat sezonuna denk geldiğini belirten Karaman, "Hasat zamanı aynı zamanda bizim de alımları gerçekleştirdiğimiz bir dönem. Finans limitlerimizin tam kullanılmaması nedeniyle birçok sanayi kuruluşumuz ürünleri almada zorlanıyor. Bu çiftçiye de yansıyor, alım düştüğü için ürün tarlada kalıyor" dedi.

Karaman, en büyük sıkıntının ay çekirdeğinde oluştuğunu kaydederek, Çin'den ithal edilen ay çekirdeğinin yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

İthal ceviz ve badem fiyatlarının artan kur oranlarından etkilendiğini anlatan Karaman, bu kapsamda söz konusu ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığını söyledi.

Karaman, kuru yemişte genel bir artışın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Kuruyemişlerin genelinde yüzde 30'luk bir fiyat artışı söz konusu" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB, Türkiye'ye yapacağı yardımı iptal etti25 Eylül 2018 Salı 22:37
  • 'Dövizdeki dalgalanmalar için 'Uluslararası komplo' diyenlerin oranı yüzde 20 düştü'25 Eylül 2018 Salı 10:16
  • Moody’s Türkiye'nin döviz cinsi banka mevduatları notunu indirdi25 Eylül 2018 Salı 09:45
  • T.C Tarım Bakanlığı, boğa ve aygır spermi ithal edecek25 Eylül 2018 Salı 09:39
  • "Asgari ücretteki artış yüzde 25'i bulabilir"24 Eylül 2018 Pazartesi 14:10
  • Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti24 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
  • İnternet yayınlarına MİT denetimi24 Eylül 2018 Pazartesi 13:10
  • "Türkiye'de geçen yıl maddi sıkıntılar nedeniyle 233 kişi intihar etti'24 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
  • Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali24 Eylül 2018 Pazartesi 08:49
  • İmam camide Suriyeli kadınla basıldı! Diyanet açığa aldı...22 Eylül 2018 Cumartesi 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti