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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümünde anılacak

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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle cumartesi törenlerle anılacak.
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümünde anılacak

Denktaş için ilk tören, Anıt Mezarı’nda yapılacak.

Milli Günleri Kutkama.Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu'nun verdiği bilgiye göre, törende saat 10.08’de protokole dahil zevat Anıt önünde yerini alacak ve protokol sırasına göre çelenkler Anıt’a sunulacak. Saat 10.10’da saygı duruşu yapılacak. İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek sonra yarıya indirilecek.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak. Sonrasında ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar konuşma yapacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören, dua okunması ile son bulacak.

Denktaş için AKM’de düzenlenecek tören, saat 10.45’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmalarının ardından Osman Örek Meslek Lisesi Korosu sahne alacak, ve lisenin oratoryosunu seslendirecek

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