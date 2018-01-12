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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş törenlerle anılacak

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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş törenlerle anılacak
Rauf Raif Denktaş, 6. ölüm yıldönümünde anılıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6. ölüm yıldönümünde anılıyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle merkezi camilerde mevlid programları düzenleniyor.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle Din İşleri Başkanlığı tarafından bugün cuma namazından önce merkezi camilerde Mevlid programları düzenleneceğini, ülke genelinde tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okunacağı ve dua edileceğini belirtti. Atalay yaptığı yazılı açıklamada, merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’a, Allah’tan rahmet diledi.

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