"Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın "29 artı" yaklaşımı, bugün ki yaklaşımdan çok farklı"

O zaman başka şimdi başka!

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın “Bizim sunduğumuz harita, rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı yüzde 29 artıdır” açıklamasının Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın masaya harita koyduğu şeklinde bir algılanmasına neden olduğuna değinerek bunun doğru olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın “Bizim sunduğumuz harita, rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı yüzde 29 artıdır” açıklamasının Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın masaya harita koyduğu şeklinde bir algılanmasına neden olduğuna değinerek bunun doğru olmadığını söyledi.

Akıncı’nın bugün basına yansıyan açıklaması içerisinde yer alan “Bizim sunduğumuz harita, rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı yüzde 29 artıdır” açıklaması, geçmişte masaya Denktaş tarafından harita konulduğu şeklinde yanlış bir algılamaya neden olduğuna değinen Serdar Denktaş, “1974’ten itibaren ortaya çıkmış olan tek harita Annan Planı’ndaki haritadır ve o harita Kıbrıs Türk tarafınca verilmemiştir. Harita müzakere tarihimizde ilk kez Sn. Akıncı tarafından verilmiştir.

Kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Denktaş’ın “%29 artı” olarak yine görüşmelerde kabul ettiği yaklaşım %29’un altına inilmeyeceğini ve bunun üzerinde bir yüzdeliğin ancak konuşulabileceğini ortaya koyan bir yaklaşımdır.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın “%29 artı” yaklaşımının, bugün ki yaklaşımdan da çok farklı olduğunun halkımız tarafından bilinmesi gerekmektedir.

Bahse konu görüşme sürecinde Denktaş, “%29 artı” yaklaşımını ortaya koyduğunda, Rumların içimize gelerek yerleşmesi paket içerisinde yer almamakta ve mülkiyet açısından da “global takas” yöntemi konuşulmakta idi” dedi.

Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın bütünlüklü bir paket içerisinde ortaya koyduğu en alt sınırı işaret eden bir rakamı alarak bugün yapılan yanlışı doğru göstermeye çalışmanın ise Denktaş’ın yarım asırlık mücadelesine ve müzakere yeteneğine yönelik büyük bir haksızlık olacağına dikkat çekti.