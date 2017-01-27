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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kitapları derneklere bağışlandı

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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kitapları derneklere bağışlandı
Denktaş Vakfı, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın hatırasını ve eserlerini yaşatmak amacıyla, doğum günü olan bugün kitaplarını çeşitli derneklere bağışladı.

Denktaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre,  vakıf, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın doğum günü çerçevesinde,  Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) ve Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği'ne (GEKAD) Denktaş'ın yazdığı Karkot Deresi, Gençlerle Sohbet ve Bayrak Yere Düşürülmez kitaplarını bağışladı.

Kitaplar, SAYTEV’in Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yenierenköy İlkokulları’nda açacağı kütüphanelere ve Kıbrıs Genç Kadınlar Dernegi'nin “Her Kadına Bir Harf Ol” Projesi’ne katkı amacıyla da bağışlandı.

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