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Kurucu Cumhurbaşkanının Heykelini Dikecekler !!!

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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının önüne konacak 3 metreyüksekliğindeki bronz heykelin yapımını Casino İşletmecileri Birliği (CİB) üstlendi.
Kurucu Cumhurbaşkanının Heykelini Dikecekler !!!

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının önüne konacak 3 metre yüksekliğindeki bronz heykelin yapımını Casino İşletmecileri Birliği (CİB) üstlendi.

CİB Yönetim Kurulu ülkemize bir devlet kazandıran; varlığını Kıbrıs Türk Halkının varoluşuna adayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarı  önüne konacak halen yapımı Ankara’da devam eden 3 metrelik bronz heykelin tüm yapım giderlerinin karşılanması yönünde karar aldı. Karar çerçevesinde Kurucu Cumhurbaşkanı’nın 10. ölüm yıldönümü olan 13 Ocak 2022 öncesinde heykelinin ülkeye getirilerek Anıt önüne dikilmesi hedefleniyor

Halkımız Vefasını Herzaman Gösterdi Şimdi Görev Ekonomik Kesimlerde

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu görüşler paylaşıldı:

“ Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 10. Yılına yaklaşırken, Anıt Mezarının hala daha tamamlanmamış olması üyelerimiz arasında derin üzüntü yaratmaktadır.

Bizlere bir Devlet kazandıran; varlığını Kıbrıs Türk Halkının varoluşuna ve gelişmesine adamış "Kurucu Cumhurbaşkanımızın Anıtının" tamamlanabilmesi için Birlik Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu çağrıya üyelerimiz güçlü bir destek vermişlerdir. Anıt önüne konacak olan Kurucu Cumhurbaşkanımızın 3 metre yüksekliğindeki bronz heykelin yapımını sektör olarak üstlenmiş bulunmaktayız. Hedefimiz, ölüm yıldönümü öncesinde heykeli ülkemize getirerek anıta dikmektir.

Bu vesileyle Kurucu Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anar; üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür eder; üyelerimizin göstermiş olduğu vefanın tüm diğer ekonomik sektörlere de örnek olmasını ve onun bizde ateşlediği toplumsal dayanışma ruhunu bir kez daha göstererek anıtın tamamlanması için katkı koymaya davet ederiz.

Kıbrıs Türk Halkı Kurucu Cumhurbaşkanına vefasını her zaman göstermiştir. Şimdi, içinden geçmekte olduğumuz bu zor zamanlarda ise görev, göreceli olarak daha güçlü ekonomik kesimlere düşmektedir.

Bize bir devlet kazandıran lidere layık olduğu anıtı tamamlamak hepimizin görevidir.”

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