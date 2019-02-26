Kurulacağı duyurulan 'Yeni Bir Parti' Davutoğlu ve Gül'ün mü?

'Yeni Bir Parti' adlı internet sitesiyle kurulacağı duyurulan yeni partinin Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'le ilişkisinin olup olmadığı tartışılırken, Davutoğlu-Gül çevresinden bu soruya yanıt geldi.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP muhaliflerinin yeni parti kurulacağı dedikoduları gündeme gelmişti.

Yeni parti konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun adları öne çıkmıştı.

Kamuoyunda tam bunlar konuşulurken de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. “Yenibirparti.org” adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı.

Parti “Biz kimiz” kategorisinde kendisini, “Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan Partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır” ifadeleriyle tanıttı.

YENİ PARTİ KİMİN?

OdaTV'de yer alan habere göre sitenin Twitter hesabından ise Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu takibe alması dikkat çekti.

OdaTV, yaşananların ardından Gül ve Davutoğlu’na yakın ekibe ayrı ayrı yeni parti ile ilişkisini sordu.

Gül’e ve Davutoğlu’na yakın kaynaklar, kurulacağı duyurulan yeni bir partiyle ilişkilerinin olmadığını belirtti.

Kaynaklar ayrıca “Yenibirparti.org” adlı internet sitesinin Twitter hesabını da “blokladıklarını” iletti.