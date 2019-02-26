  • BIST 105.082
  • Altın 226,426
  • Dolar 5,3053
  • Euro 6,0338
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Kurulacağı duyurulan 'Yeni Bir Parti' Davutoğlu ve Gül'ün mü?

»
'Yeni Bir Parti' adlı internet sitesiyle kurulacağı duyurulan yeni partinin Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'le ilişkisinin olup olmadığı tartışılırken, Davutoğlu-Gül çevresinden bu soruya yanıt geldi.
Kurulacağı duyurulan 'Yeni Bir Parti' Davutoğlu ve Gül'ün mü?

31 Mart seçimlerinin ardından AKP muhaliflerinin yeni parti kurulacağı dedikoduları gündeme gelmişti.

Yeni parti konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun adları öne çıkmıştı.

Kamuoyunda tam bunlar konuşulurken de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. “Yenibirparti.org” adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı.

Parti “Biz kimiz” kategorisinde kendisini, “Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan Partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır” ifadeleriyle tanıttı.

YENİ PARTİ KİMİN? 

OdaTV'de yer alan habere göre sitenin Twitter hesabından ise Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu takibe alması dikkat çekti.

OdaTV, yaşananların ardından Gül ve Davutoğlu’na yakın ekibe ayrı ayrı yeni parti ile ilişkisini sordu.

Gül’e ve Davutoğlu’na yakın kaynaklar, kurulacağı duyurulan yeni bir partiyle ilişkilerinin olmadığını belirtti.

Kaynaklar ayrıca “Yenibirparti.org” adlı internet sitesinin Twitter hesabını da “blokladıklarını” iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soylu, geçmiş içişleri bakanlarından beter olacak26 Şubat 2019 Salı 19:49
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz26 Şubat 2019 Salı 18:53
  • Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ‘Çocuklarım var’ diye yalvardı26 Şubat 2019 Salı 15:31
  • Fatih Altaylı: Umut Partisi için patent başvurusu yapılmış, amblemi dört yapraklı yonca26 Şubat 2019 Salı 14:43
  • Taş: Biliyorsunuz Karadenizliyiz, burun farkıyla kazanacağımızı söylüyoruz26 Şubat 2019 Salı 14:16
  • Gelin ve damat yakınlarının 'En çok siz dans ettiniz' kavgası26 Şubat 2019 Salı 09:17
  • 59 yaşındaki adam banka soymaya kalktı !25 Şubat 2019 Pazartesi 23:00
  • SOHR: En az 85 IŞİD militanı aileleriyle birlikte Suriye’den Türkiye’ye geçti25 Şubat 2019 Pazartesi 21:54
  • Kargoyla gelen gıda kolisinden 300 bin TL çıktı !25 Şubat 2019 Pazartesi 21:52
  • Türkiye'de Merkez sağ yeni bir parti kuruluyor !25 Şubat 2019 Pazartesi 21:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti