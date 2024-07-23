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Kurultay istihdamı denilmişti... Bengihan’dan düzeltme geldi

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, geçtiğimiz gün “UBP Kurultayı’na yönelik “199 kişi istihdam ediliyor” diye bir iddiada bulunmuştu.Bengihan, bu açıklamayı Kanal Sim Canlı yayınında düzeltti.
Kurultay istihdamı denilmişti... Bengihan’dan düzeltme geldi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, geçtiğimiz gün “UBP Kurultayı’na yönelik “199 kişi istihdam ediliyor” diye bir iddiada bulunmuştu.Bengihan, bu açıklamayı Kanal Sim Canlı yayınında düzeltti.

Konuyla ilgili soru üzerine Bengihan şu ifadeleri kullandı: “ Şimdi bizim bu açıklamayı yapmamızdan sonra bizi bilgilendirme maksatlı Personel Dairesinden arayarak bunun şuan Sağlık Bakanlığı’nda mevsimlik işçi olarak görevde bulunan, pandemi dönemi devlete belirli noktalara kamusal hizmet vermek için istihdam edilen kişiler olduğunu söylediler. Bunun yeni 199 kişi olmadığını şuan sağlık bakanlığında çalışan mevsimlik işçileri işçi kadrosuna geçirecekleri ile ilgili bilgilendirmede bulundular” dedi.

Bengihan, konuyla ilgili bilgilendirme için Personel Dairesi’ne teşekkür etti.

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