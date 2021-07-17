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Kurultay'da "Türkiye ile ilişkilerim iyi" deyip aday olduğunu açıklayan Saner, CTP ve TDP'yi eleştirdi

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Saner: "Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Cumhurbaşkanı’na karşı tavır almak doğru değil”
Kurultay'da "Türkiye ile ilişkilerim iyi" deyip aday olduğunu açıklayan Saner, CTP ve TDP'yi eleştirdi

Başbakan Saner, 20 Temmuz’da adaya gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini değerlendirerek, “Kendi ifadeleri ile müjdeli bazı haberler verecek, dünyaya Kıbrıs Türk halkı ile dayanışmanın devam edeceğinin güçlü mesajlarını verecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu ziyareti sırasında bir ilki de gerçekleştirerek Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatı ile Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapacağına da değinen Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) söz konusu Meclis toplantısına katılmama kararı almasını eleştirdi.

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI'NA KARŞI TAVIR ALMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

Saner, “CTP Genel Başkanı Erhürman sabah Erdoğan’ın Meclis’te konuşma yapmasına onay verdi, gece yapılacak toplantıya katılmama kararı aldırdı. Her parti elbette kendi kararını verir ama doğru değilse diğerleri de bunu eleştirir” dedi.

Başbakan Saner, “Kıbrıs Türk halkı çok zor günlerden bugünlere Anavatan Türkiye’nin özverili, büyük desteği ve Rum-Yunan yayılmacılığına karşı gösterdiği milli direnişle geldi. Şimdi bazı şeyleri ileri sürerek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Cumhurbaşkanı’na karşı tavır almak doğru değildir” şeklinde konuştu.

"KIBRIS TÜRK HALKI TDP VE CTP'NİN BU KARARINI YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRMEKTE"

Saner, şöyle devam etti:

“Ancak memnuniyetle görüyoruz ki, CTP ve TDP’nin Sayın Erdoğan’ın konuşacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis toplantısına katılmama kararı almaları Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğu tarafından da yanlış bir karar olarak değerlendirilmektedir.”

“BU GÜNLER GERİDE KALACAK VE GÜZEL YARINLARA ULAŞACAĞIZ”

Başbakan Ersan Saner, hükümet olarak salgın sürecini başarı ile atlatmak için canla başla çalıştıklarını da ifade etti ve “Bu günler geride kalacak ve güzel yarınlara ulaşacağız. Ülkemizin her tarafı şantiyeye dönmeye başlamıştır. Türkiye ile iş birliği içinde ciddi atılımlar planlıyoruz. Günü geldikçe bunlar uygulamaya girecektir…” dedi.

"ÜYELERİMİZ, HALKIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA"

Saner, Ekim ayında yapılacak UBP 22’nci Olağan Kurultayı’na da değinerek, tabanın sağ duyusu, güçlü desteği ile yarışı önde tamamlayacağını; ardından ise yapılacak erken seçimde partililer ve halkla birlikte UBP’yi tek başına iktidara taşıyacağını vurguladı.

"Yarın birlikte yürüyeceği, yüz yüze bakacağı hiçbir UBP’liyi kırmak, üzmek istemediğini, partiliye ve halka yalan söylememeyi, vizyon ve projeleri ile kendi yolunda ilerlemeyi tercih ettiğini” vurgulayan Başbakan Saner, şunları söyledi:

“Görüyorum ki üyelerimiz, halkımız her şeyin farkındadır. Ben vizyonumla, projelerimle, Anavatan Türkiye ile çok iyi ilişkilerimle hizmet etmek için varım. Takdir üyelerimizindir, halkımızındır…”

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