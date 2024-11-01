Kurum bugün KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak ve bazı iş birliklerine imza koymak üzere bugün adaya gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak ve bazı iş birliklerine imza koymak üzere bugün adaya gelecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ayrıca, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek. Görüşmede, bazı iş birliklerine imza konulacak.

Murat Kurum, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde adadan ayrılacak.