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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC’de düzenleniyor

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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC’de düzenleniyor
Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC’de düzenleniyor

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi öncülüğünde,  Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TİKA işbirliğinde, KKTC’de ilk kez düzenleniyor. KISBÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılacak eğitimler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin artması ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesi hedefleniyor. Program 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında 3 tam gün sürecek ve 6 farklı eğitim verilecek. Program sonunda eğitimi devam sorunu olmadan tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek. Eğitim programı 10 Mayıs saat 09:00 itibarı ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonu’nda başlayacak. Program STK'larda yönetici olarak çalışanların katılımına açık olacak.


EĞİTİM PROGRAMI
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşecek eğitim programı şu şekilde:

Eğitim Tarihleri:
10 Mayıs
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon–Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş
Gönüllü Yönetimi–Doç. Dr. Lütfi Arslan
11 Mayıs
Proje Yazma ve Yönetme–Ömer Özdinç
Dijital İmkanlar–Nihat Kılıç
12 Mayıs
Medya İletişimi–Mehmet Ekin Vaiz
Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme–Dr. İbrahim Taşdemir
Eğitime katılım göstermek isteyen STK yöneticileri http://www.kisbu.edu.tr/stkegitimi2018 adresinden başvuru yapabilir ve 0548 850 99 18, stkegitimi@kisbu.edu.tr iletişim adreslerinden detaylı bilgi alabilir.

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