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“Kurumsal medyanın tükenmemesi için savaşacağız”

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Basın-Sen, KTGB ve Dev-İş yayımladığı ortak basın açıklamasıyla hükümetin ekonomik planı içinde basın sektörünün bulunmamasını eleştirdi. Açıklama şöyle:
“Kurumsal medyanın tükenmemesi için savaşacağız”

Basın-Sen, KTGB ve Dev-İş yayımladığı ortak basın açıklamasıyla hükümetin ekonomik planı içinde basın sektörünün bulunmamasını eleştirdi. Açıklama şöyle:

Doğru iletişimin yaşamsal olduğu bir süreçteyiz. Gazeteciler ve kurumsal medya toplumu kirli bilgiden koruyor, aydınlatıyor, gözümüz ve kulağımız oluyor. Gazeteciler günlerdir gündüz gece demeden çok büyük risk koşullarında çalışıyor.

Özel medyanın tüm gelirleri sıfırlanmasına rağmen büyük bir özveriyle kamusal bir görev üstlenmesi ve çalışması sayesinde toplumumuz her an her bilgiye rahatça ulaşabiliyor. Hükümet edenlerin basın gibi kamu görevi üstlenen çok önemli ve elzem bir alanı dün akşam açıklanan pakette görmezden gelmesi tarafımızca kabul edilemezdir. 

Tüm kamuoyuna sağlıklı bilgiyi ulaştırmaya çabalayan basın emekçileri geldiğimiz noktada maaş alamama veya işten durdurulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hükümetin, kurumsal medyayı tüketmek ve dizleri üzerine çökertmek isteği açıklanan pakete yansımıştır. 

Bu durum değiştirilmediği ve devletin acilen kurumsal basını desteklemediği takdirde, kamuoyunun bilgi alma hakkının elinden alınacağını üzülerek belirtmek isteriz. Bizler bunun olmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kurumsal medyanın tükenmemesi ve dizlerinin değil ayaklarının üzerinde onurlu bir şekilde durabilmesi için savaşacağız.

Basın-Sen

Dev-İş

KTGB

 
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