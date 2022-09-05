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Kuruyan eller için en iyi yöntem!

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Sizin de elleriniz zaman zaman kuruyorsa bu pratik bakımı uygulayarak yumuşamalarına yardımcı olabilirsiniz.
Kuruyan eller için en iyi yöntem!

Pamuk gibi eller için ihtiyacınız olan malzemeler: Limon ve zeytinyağı. İşte bu kadar basit! Hadi şimdi hazırlama aşamasına geçelim.

Nasıl hazırlanır?

Bir kaseye üç damla zeytinyağı damlatın ardından 1 adet limonu sıkarak kaseye ekleyin. Kabı karıştırın. İşlem tamam!

Peki bu karışım ne işe yarıyor?

Limon büyük ölçüde C vitamini içerir. C vitamini elleriniz üzerindeki lekeleri gidermek için oldukça etkilidir. Bu bakım tarifindeki zeytinyağı ise elinizdeki kuruluğu giderir ve yumuşamasına yardımcı olur. Bu bakım tarifini ihtiyacınız olduğu her an rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

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