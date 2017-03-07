Kurz: O fetvanın arkasında mısınız

Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz, "Uyum bakanı olarak açıkça söylüyorum ki, başörtüsü yükümlülüğünü kabul etmiyoruz" dedi.

Avusturya'da Türk yetkililerinin referandum etkinliği düzenleme konusu tartışılmaya devam ederken, yeni bir gündem daha oluştu.

Avusturya İslam Topluluğu'nun (İGGÖ) internet sitesinde yer alan, 'yetişkin Müslüman kadınların başörtüsü takmasına' yönelik fetva metni, ülkedeki merkez sağ (ÖVP) ve sosyal demokrat (SPÖ) partili siyasiler tarafından tepki ile karşılandı.'KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRI'​Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz, konuya ilişkin bir Avusturya gazetesine yaptığı açıklamada, "Uyum bakanı olarak açıkça söylüyorum ki, başörtüsü yükümlülüğünü kabul etmiyoruz. İGGÖ'ye açıkça sormak istiyorum, böyle bir tavsiye nasıl web sitenizde durur ve bunun arkasında mısınız?" ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Sözcüsü Maria Duzdar ise, kadınların özgürlüklerinin kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Duzdar, "Böyle bir tutum kadınların özgürlüğüne ve seçme hakkına yapılmış bir saldırı, bunu kesinlikle reddediyorum. Kadın ve kızların özgürlüklerinin kısıtlanması ve erkekler tarafından nasıl yaşayıp ne giyeceklerine karar verilmesi kabul edilemez" dedi.

​'KONU ÇARPITILIYOR'

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avusturya basının konuyu çarptırdığını belirterek, İslam Topluluğu Fetva Kurulunun, başörtüsünün İslam dininde yerinin olup olmadığına yönelik bir soruya cevaben yaptığı açıklamanın tamamen farklı bir yöne çekildiğini bildirdi.

​Olgun, kendilerine verilen tepkileri anlamakta zorluk çektiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

'BU KONUDA BAŞKASININ MÜDAHALE HAKKI YOK'

"Biz burada İslam toplumunu resmen temsil eden kurumuz ve iç işleyişimiz Anayasa Mahkemesi tarafından güvence altına alınmıştır. Burada Müslümanları dini konular hakkında bilgilendirmek ve fetva vermek ile mükellefiz. Doğal olarak bu mesele bizim iç işimizdir. Dini konulara ilişkin sorulara bizim kurumumuz cevaplar ve içeriğine dair bilgi verir. Bu konuda başkalarının müdahale etme hakkı yoktur. Aksi takdirde Avusturya'da bir din özgürlüğünden bahsedilemez."

Bütün medya ve parti yetkililerine çağrıda bulunan Olgun, "Biz nasıl siyasi alana karışmıyor ve müdahil olmuyorsak, aynı şekilde siyasi partilerin, veya medya organlarının dini inançlarımızın içeriğine karışmalarını, müdahil olmalarını istemiyoruz." dedi.