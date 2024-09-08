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SON DAKİKAKuş gribi: ABD hayvanlarla teması olmayan bir insanda görülen ilk vakayı doğruladı

Kuş gribi: ABD hayvanlarla teması olmayan bir insanda görülen ilk vakayı doğruladı

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hayvanlarla bilinen bir teması olmayan bir insanda görülen ilk kuş gribi vakasını doğrulandı.
Kuş gribi: ABD hayvanlarla teması olmayan bir insanda görülen ilk vakayı doğruladı

Merkez, Missouri eyaletindeki kişinin hastanede tedavi edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

CDC'ye göre bu, 2024 yılında ABD'de insanlarda görülen 14'üncü vaka ancak hastalık ilk kez enfekte olmuş bir hayvanla bilinen bir teması olmayan bir insana bulaştı.

CDC daha önceki vakaların enfekte kümes hayvanları veya büyükbaş hayvanlara maruziyet ile insanlara bulaştığının tespit edildiğini kaydetti.

Missouri'deki vaka ise rutin kuş gribi sezonu izlemeleri sırasında tespit edildi. Hastanın altta yatan başka rahatsızlıklarının olduğu ve grip için antiviral ilaçlar kullandığı belirtildi.

 

Missouri'deki sağlık yetkilileri eyaletteki sığırlarda kuş gribi salgını bildirilmediğini ancak bu yıl kümes hayvanlarında ve geçmişte de yabani kuşlarda hastalığın görüldüğünü belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hastalığın genel halk sağlığı üzerindeki risk seviyesinin düşük olduğu açıkladı.

Kuş gribi öncelikle kuşları ve diğer hayvanları etkileyen viral bir hastalık. İnsanlarda nadiren görülüyor.

Merkeze göre kuş gribi bu yıl ABD'deki inekler arasında artıyor. İlk salgın Mart ayında bildirildi ve CDC'ye göre 3 Eylül itibarıyla 14 eyalette sığırları etkiledi.

ABD'de Mart 2024'te, enfekte süt inekleriyle temas halinde olan bir kişide insanlarda görülen ilk vaka tespit edilmişti.

Kuş gribi ilk olarak 1990'larda Çin'de tespit edildi ve o zamandan beri Antarktika dahil tüm kıtalara yayıldı. Sağlık yetkilileri dün çapında insanlar için mevcut riskin düşük olduğuna inanıyor ancak hastalığı yıllardır aktif olarak izliyorlar.

Kuş gribi dünya çapında yaban hayatını etkiledi, deniz aslanları, foklar ve ayılar gibi çok çeşitli türlere bulaştı.

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