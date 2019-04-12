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Kuşakları Buluşturan ‘ Hidden Miracles II ‘ Workshop ve Yarışma Etkinliği

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“Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi” öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen”Hidden Miracles II ” isimli workshop ve yarışma etkinliğine katıldı.
Kuşakları Buluşturan ‘ Hidden Miracles II ‘ Workshop ve Yarışma Etkinliği

Girne Üniversitesi  Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 60+ Tazelenme Üniversitesi katılımcılarının büyük bir istekle yer aldıkları ve gençlerle bir arada olmalarını sağlayan 3 günlük çalışma toplamda 18 grupta 134 öğrenciyle gerçekleştirildi.

Lefkoşa Suriçi’nde gizli kalmış detayları keşfetmeye yönelik workshop ve yarışma sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Harun Özer, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  Öğretim  Görevlisi Ülfet Kenanoğlu ve Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel’den oluşan değerlendirme jürisi,  ödül sıralamasını gerçekleştirdi.

Sıralama sonuçlarına göre Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Fakültesi öğrencileri  Soner Sönmez, Mehmet Aldemir, Nafia İnançlı, Gülşen Günergin, Konce Mehmet, Ayşe Soydan ve Müride Çolak  Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.

Çalışmanın ardından duygularını dile getiren Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, birbirinden değerli eğitmenlerden aldıkları derslere ek olarak kendilerine gençlerin enerjisini paylaşma fırsatı sağlayan bu deneyim için ilgililere teşekkürlerini sundular. 

 

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