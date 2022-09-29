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“Kuşaktan Kuşağa NKL’liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor

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Gazimağusa’da 1944 yılından beri eğitim veren Namık Kemal Lisesi’nde (NKL) “Kuşaktan Kuşağa NKL’liler Buluşması” düzenleniyor.
“Kuşaktan Kuşağa NKL’liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor

Okul müdürlüğünce düzenlenecek etkinlik, 10 Ekim Pazartesi saat 19.00’da okul bahçesinde yapılacak.

“Yolu ve gönlü NKL’den geçen herkes davetlidir” denilerek tüm NKL mezunlarının davet edildiği etkinlikte, okul için hazırlanan marşın lansmanı yapılacak, Otello Halk Dansları Ekibi gösteri sunacak. MM Müzik Band ve NKL orkestralarının nostalji konseri vereceği gecede, Retro müzik grubu da sahne alacak.

Dj Mahmut Anayasa’nın müzikleri eşliğinde 70’ler 80’ler 90’lar nostaljisi yaşanacak gecede yiyecek ve içecek stantları da kurulacak.

Giriş biletlerinin NKL Müdürlüğünden veya girişten alınabileceği kaydedildi.

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