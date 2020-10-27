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Kusios: Maraş’ta piknik hem kışkırtıcı hem hukuk ilkelerine aykırı

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Kusios: Maraş’ta piknik hem kışkırtıcı hem hukuk ilkelerine aykırı
Kusios: Maraş’ta piknik hem kışkırtıcı hem hukuk ilkelerine aykırı

Kiriakos Kusios, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Maraş’ta piknik” şeklindeki ifadesinin de, Türkiye’nin politikasının, “kışkırtıcı ve her hukuk ilkesine aykırı olduğunu” söyledi.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısı çerçevesindeki açıklamalarını yorumladı.Rum haber kaynaklarına göre Kusios, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Maraş’ta piknik yaparız” şeklindeki sözlerinin “her hukuk ilkesine aykırı” olduğunu ileri sürdü.
Kusios, Türk tarafının, Kıbrıs sorununun çözüm temeline ilişkin açıklamalarının, BM kararlarına tamamıyla ters olduğunu savundu.
Kusios, TC CumhurbaşkanıErdoğan’ın, “Maraş’ta piknik” şeklindeki ifadesinin de, Türkiye’nin politikasının, “kışkırtıcı ve her hukuk ilkesine aykırı olduğunu” gösterdiğini iddia etti.
Kusios açıklamasında, Rum tarafının,  BM ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanmayı sürdürdüğünü de söyledi.

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