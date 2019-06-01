Kuşlar düşkünü çıktı: Kuşlar lüks mekanlarda yaşamayı tercih ediyor

Güney Afrika şehirlerinde yapılan bir araştırmada, kuş türlerinin fakir bölgelerden ziyade daha ‘lüks’ bölgelerde ikamet ettiği gözlemlendi.

Güney Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yapılan kuşlara dair bir araştırmada, kuş türlerinin ‘zengin’ bölgelerde daha çeşitli olduğu gözlemlenmiş. Yani tabiri caizse bülbülü altın kafese koymuşlar, “Tamam, burası olur” demiş. Buradaki ‘zengin’ kelimesini bilerek tırnak içinde verdik zira bahsedilen zenginlik lüks araçlar, lüks eşyalar, gökdelenler vs. değil

Daha detaylı açıklayacak olursak Güney Afrika şehirlerinin zengin kısımlarındaki evler genellikle bahçeli, ağaçlı, çiçekli, geniş ve ferah oluyor. Yani bahsedilen zenginlik bir nevi doğal zenginlik diyebiliriz. Gelir düzeyi daha yüksek olan bölgelerde daha fazla kuş türünün belirdiği de gözlemlendi.

Araştırma, bir bakıma şehir düzenlemesinin en iyi şekilde yapılabilmesi için gerçekleştirildi. Daha fazla kuş türünün bulunduğu mekânlar incelendiğinde, o bölgelerdeki parkların, toplumsal alanların ve evlerin bolca yeşillik içerdiği görüldü. Yani kuşlar bile asfalt dolu ve beton yığını bölgelerden kaçmak istiyor. Araştırmanın sonuçları sayesinde Güney Afrika şehirlerinin planlaması daha ferah, daha yeşil ve daha yaşanılabilir olması amaçlanıyor.