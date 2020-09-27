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Kuşların ötüşleri değişti

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On yıllardır serçelerin ötüşlerini kaydedip analiz eden bilim insanları, şehir sessizleştiğinde kuşların repertuvarının da değiştiğini doğruladı.
Kuşların ötüşleri değişti

Korona virüsü salgınıyla mücadele için alınan karantina önlemleri sırasında birçok kuş gözlemcisinin de açıklaması doğrulandı. Bilimsel bir araştırmaya göre kuşların ötüşleri artık daha farklı.

Bölgelerini korumak ve çiftleşmek için öten kuşlar, ötüşlerinin kalitesini artırdı. İnsan kulağına daha yüksek sesli gibi gelen serçe ötüşlerinin ses düzeyi, aslında daha düşüktü. Bu daha tatlı, yumuşak ötüşler, şehir sessiz olduğu için daha yüksek sesli gibi algılandı.

Tennessee Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nden Dr. Elizabeth Derryberry, yıllarca gürültü kirliliğinin kuşların ötüşünü nasıl etkilediğini inceledi.

Derryberry yaptığı açıklamada, "İnsanlar karantina döneminde kuşların daha farklı öttüğü konusunda haklıydı ve kuşlar terk edilmiş ses dünyasını bir anlamda doldurdular" dedi ve ekledi: "Ses dünyasından biz çekilince, kuşlar yerimizi aldı ve bu da bence bize özellikle kentlerde kuşların ötüşleri ve iletişimleri üzerinde ne kadar büyük bir etkimiz olduğunu gösteriyor."

ÇALIŞMADA NE BULUNDU?

Uzmanlar, San Francisco Körfezi'nde yaşayan serçelerin ötüşleri üzerine uzun süredir çalışmaları sayesinde, karantina öncesi ve sonrası ötüşleri kıyaslama şansına sahip oldu. Ve bu kıyaslamayla, bazı sürpriz sonuçlara ulaştılar. Karantinanın getirdiği sessizlikte ötenler, çoğunlukla erkek serçelerdi. Bu sırada ötüş performanslarını geliştirdiler. Bölgelerini savunmak ve dişilerin dikkatini çekebilmek için daha düşük ses düzeyiyle, daha "seksi" bir şekilde öttüler.

Dr. Derrberry, "Karantina döneminde gürültü seviyeleri düşünce, ötüşleri diğer kuşlara daha seksi gelmeye başladı" dedi. Dr. Derryberry ayrıca, bunun doğanın insanların yarattığı gürültü kirliliğinden sonra ne kadar çabuk toparlanabildiğini gösterdiğini vurguladı: "Bu çalışma, gürültü kirliğini azalttığınızda, doğal yaşama etkilerinin derhal hissedildiğini gösteriyor. Bu heyecan verici, çünkü çevreyi geliştirmek için yaptığımız birçok şeyin olumlu etkisi uzun süre sonra görülüyor."

SESSİZ İLKBAHAR

Karantina, insanların yarattığı gürültüye vahşi yaşamın nasıl tepki verdiği konusunda doğal bir deneydi. Golden Gate Köprüsü'nün etrafındaki gürültü düzeyleri, 1950'lerle benzer seviyelere geriledi ve sosyal medyada çakalların etrafta gezindiği belirtildi. Karantina sırasında, insanların doğayla kurduğu bağ hakkında da çok şey yazılıp çizildi. Ve bu çalışma da "sessiz ilkbaharın" hem insanoğluna hem de vahşi yaşama faydalı olduğunu gösterdi. Dr. Derryberry, "Kuşları daha çok duyabilmek psikolojinize de iyi geliyor ve bence karantina bunu gösterdi, bu çalışma da bunu doğrulayacak verileri sağladı" dedi.

SERÇELERİN ÖTÜŞLERİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ

Ak başlı serçeler ABD ve Kanada'nın büyük bölümünde yaşıyor ve ötüşleri üzerine birçok çalışma yapıldı. Ülke genelindeki farklı alt türlerin farklı ötüşleri var. Tatlı, ıslık gibi bir girişle başlıyor ve daha sonra karışık ötüşlerle devam ediyor ve sonuna doğru seslerini titretiyorlar. San Fransisco Körfezi bölgesindeki serçelerin ötüşleri 1970'lerden bu yana kaydediliyor ve bu da ötüş davranışları konusunda nadir bulunan bir tarihi kayıt sağlıyor. Son yıllarda, şehirlerde yaşayan kuşların ötüşlerini buna göre ayarladıkları biliniyor. Tıpkı kalabalık bir ortamda daha yüksek sesle konuşmak zorunda kalan insanlar gibi. (BBC Türkçe)

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