  • BIST 2.017,56
  • Altın 813.43023
  • Dolar 13.5942
  • Euro 15.3967
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Kut Adalı hayatını kaybetti

» »
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı hayatını kaybetti.
Kut Adalı hayatını kaybetti

Kut Adalı’yı kaybettik…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı hayatını kaybetti.

Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumda yıllarca özveri ile çalışan Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 343 Vaka14 Şubat 2022 Pazartesi 19:49
  • Ertuğruloğlu: Bu Devlet Toprakları Üzerinde Söz Söyleme Hakkı Sadece Kıbrıs Türk Halkına Aittir14 Şubat 2022 Pazartesi 18:27
  • Tatar: Vuruşkan, Ulusal Mücadelemiz İle Özgürlük Ve Bağımsızlık Savaşımızın Kritik Safhalarında Çok Önemli Görevler Üstlenmiştir14 Şubat 2022 Pazartesi 18:09
  • Tatar: Ancak Egemen Eşitlik Temelinde, Yan Yana Yaşayan Mevcut İki Devletin İş Birliği İle Sürdürülebilir ve Gerçekçi Bir Çözüm Sağlanabilir14 Şubat 2022 Pazartesi 17:50
  • Sucuoğlu: Pek çok ürün yüzde 50'den fazla ucuzladı14 Şubat 2022 Pazartesi 17:31
  • Hasipoğlu: Bu Hafta İçerisinde Kabinenin Adı Konacaktır14 Şubat 2022 Pazartesi 17:25
  • Falyalı’nın Eşine Son Sürprizi Duygulandırdı14 Şubat 2022 Pazartesi 17:11
  • Bereketçiler Anısına Anıt Yapılması İçin Girişim Başlatıldı14 Şubat 2022 Pazartesi 16:56
  • Bir Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin Düzenlenmiş Halini Yeniden Yayınlandı14 Şubat 2022 Pazartesi 16:44
  • Tufan Erhürman: Halkın krizin içinden çıkması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz14 Şubat 2022 Pazartesi 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti