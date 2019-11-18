  • BIST 106.846
  • Altın 271,638
  • Dolar 5,7268
  • Euro 6,3392
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kütahya’da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

»
Kütahya’da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi
Kütahya’da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

Kütahya’da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

Kütahya’da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.
Kütahya Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kıbrıs gazileri onuruna “Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni” düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, Hezar Dinari Kültür Merkezi’ndeki törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin özellikle egemenlik, hür yaşama iradesi ve siyasi bağımsızlığa karşı yönelen hareketlere ne tür cevaplar verdiğinin örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.
Tarih boyunca Türk milletinin sabrının sınandığını, Kıbrıs Harekatı’nın da bunlardan biri olduğunu belirten Toraman, şunları kaydetti:

“Türk milletinin bir hususiyeti de sabırlı olmasıdır. Ancak bu sabrının da bir sınırı olduğunu bilmeyenler, sürekli bu sabrı zorlayarak kendi politikalarını, siyasi emellerini Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinde gerçekleştirmek için çaba içinde olmuşlardır. Ancak Türk milleti o sabrın tükendiği noktada ayağa kalkarak, harekete geçerek haklarını, hukukunu savunmasını bilmiş, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Bunun tarihte pek çok örneği var.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin gazilere verdiği madalyaların bir kadirşinaslık örneği olduğunu da aktaran Toraman, “Bu vesileyle ben bütün gazilerimiz, aileleri, yakınları ve milletimiz adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir vefa örneğidir, bunu çok anlamlı ve önemli bulduğumu ifade etmek isterim.” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul da 1974’te kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirdiklerini, verilen madalyaları onur ve gururla taşıyacaklarını dile getirdi.

Toraman ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından 170 gaziye madalya ve beratlarını takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'dan Türkiye'ye ortak savaş uçağı üretme teklifi18 Kasım 2019 Pazartesi 14:03
  • AKP'den istifa eden Yeneroğlu: Merkezde çok ciddi bir boşluk var; güçlü bir demokratik blok kurulmalı18 Kasım 2019 Pazartesi 12:10
  • Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti!17 Kasım 2019 Pazar 19:38
  • Gülten Kaya: Ahmet’in mezarını getirmeyi düşünmüyorum, o Kürt refleksi aynı yerde duruyor17 Kasım 2019 Pazar 18:09
  • Bağdadi’nin 25 akrabası, Kırşehir, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa’da yakalandı17 Kasım 2019 Pazar 17:45
  • Düğünlerinde ‘çiğ köfte’den düğün pastası kestiler17 Kasım 2019 Pazar 17:44
  • Yamaç paraşütüyle ağaçta asılı kaldılar; itfaiye kurtardı17 Kasım 2019 Pazar 17:42
  • Aynı kişiyi ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı17 Kasım 2019 Pazar 17:38
  • Son dakika... T.C. Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'a sert tepki17 Kasım 2019 Pazar 17:34
  • HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı, kayyum atanan belediye sayısı 24 oldu!17 Kasım 2019 Pazar 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti