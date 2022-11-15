Kutlama Etkinlikleri Başladı. Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda Tören Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Lefkoşa’da ilk tören Şehitler Anıtı’nda düzenlendi. Törene Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bazı kurum ve dernek temsilcileri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

-Akkuş

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının onurlu bir mücadelenin sonucunda kendi devlet çatısı altında egemen, bağımsız ve özgür yaşantısının başlangıcı olan KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelen kadar çok zor süreçlerden geçmiş, imkansızlıklar içerisinde, toplum olarak azınlık durumuna düşürülmüştür.

Karanlık yıllar olarak anılan 1974 öncesi dönemde Kıbrıs Türk toplumu baskı ve tehditlerle köklerinden koparılmış, maddi manevi kayıplara uğratılmış, tüm umutlarını yitirmiş bir şekilde hayatta kalma mücadelesi vermiştir.

20 Temmuz 1974’te Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak, gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Ada’da barış ve huzur ortamı sağlanmış, Kıbrıs Türk halkı, Barış Harekatı ile çizilen hudutlar içerisinde kendi egemen devletine kavuşmuştur.

Bizlere düşen en asli görev, büyük acı, zorluk ve fedakarlıklarla elde edilen egemen devletimizi yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutlar, başta Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve özgürlük mücadelemiz Lideri Dr. Küçük olmak üzere ebediyete intikal etmişleri rahmetle, aramızda olanları sevgiyle anıyoruz.”

-Keskin

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Umut Keskin de deftere şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz,

Özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan Büyük Türk Ulusu ve Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu onurlu yaşam mücadelesinde canlarınızı hiç düşünmeden vatan toprakları için feda ettiniz. Gösterdiğiniz kahramanlıklar, Yüce Türk Ulusunun şanlı tarihinde sonsuza dek şerefle hatırlanacaktır.

1960 yılından bu yana 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dahil olmak üzere kahraman mücahitlerimiz ile omuz omuza mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün korunması adına yaptığınız fedakarlıkların yolumuza ışık tuttuğunu ve en değerli mirasınız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekasının devamı için gerektiğinde bizlerin de tekrar gözümüzü kırpmadan seve seve şehitlik makamına ulaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Kahramanlıklarınız şanlı tarihimizdeki müstesna yerini ilelebet koruyacak, gelecek nesiller sizleri daima minnet ve şükranla hatırlayacaktır.

Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

-Garip

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Personel Albay İlker Garip de deftere şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Bugün Kıbrıs Türkü sizin şehadetinizle, tekrar kazandığınız vatan topraklarında egemen devlet sahibi olarak varlığını sürdürmektedir.

Ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Sizlerden aldığımız güçle özgürlük meşalesi ilelebet olarak kutsal vatan toprakları üzerinde alev alev aydınlatmaya devam edecektir.

Tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”